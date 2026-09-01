Це покоління переможців: Буданов про навчання наших дітей в умовах війни

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«Сьогодні тисячі українських дітей сядуть за парти — хтось у класі, а хтось в укритті чи підземній школі. Це сувора реальність війни, яку нам нав’язала русня», — зазначив Буданов.

За його словами, Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, однак отримує протилежний результат. Попри війну, повітряні тривоги та необхідність ховатися від російських обстрілів, школярі продовжують здобувати освіту.

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«Кожна розв’язана задача в бомбосховищі й кожен урок під звуки сирен — це ляпас агресору. Росія прагне позбавити наших дітей майбутнього. Та наші діти, що гартуються в найскладніших умовах, — це сильне покоління України майбутнього», — підкреслив Буданов.

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Він також сформулював головний принцип, з яким українські діти розпочинають новий навчальний рік: «Знання — зброя. Навчання — дисципліна».

Водночас Буданов наголосив, що Україна працює заради того, щоб діти більше не були змушені навчатися в умовах війни.

«Ми робимо все можливе, щоб настав справедливий мир, а українські школярі повернулися до нормального життя під мирним небом», — зазначив він.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що сила українських чоловіків — у захисті майбутнього своїх дітей.

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