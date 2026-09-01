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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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60-річна Сінді Кроуфорд похизувалась стрункою фігурою у спортзалі

Супермодель вразила своєю фізичною формою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд вкотре довела, що вік для неї — не перешкода, щоб залишатися у відмінній фізичній формі. Модель поділилася фотографією зі спортзалу, продемонструвавши струнку фігуру.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Для тренування Кроуфорд обрала обтислий спортивний костюм лавандового відтінку, який підкреслив її підтягнуту фігуру.

Кроуфорд перебуває у чудовій фізичній формі. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу і в 90-х навіть випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які відразу стали дуже популярними і залишаються такими й досі.

Секрет її фігури полягає у поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом не менше 3–4 разів на тиждень. У її графік тренувань входять силові вправи, пілатес, кардіо та піші прогулянки.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд зізналася, чому не робить підтяжку обличчя.

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