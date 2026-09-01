Улюблений лимонний пиріг актора Боба Гоупа: рецепт із 5 інгредієнтів

Боб Гоуп / © Associated Press

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Коли не хочеться вигадувати складний десерт, найкраще працюють перевірені часом рецепти, про це розповіло видання EatingWell. Саме таким є улюблений лимонний пиріг Боба Гоупа, коміка та актора, який 18 раз вів церемонію вручення премій «Оскар», частіше, ніж будь-хто в історії, — американська класика, яку шанувальники ретро рецептів знову активно обговорюють.

Боб Гоуп / © Associated Press

Інгредієнти

цукор

кукурудзяний крохмаль

яйця — 2 шт.

лимонний сік

вершкове масло

готова основа для пирога

Приготування

Для начинки цукор і крохмаль змішують із окропом, швидко перемішують, щоб маса стала гладкою та густою. Потім додають два злегка збиті жовтки, свіжий лимонний сік, дрібку солі та масло. Якщо хочеться насиченішого смаку, можна використати три жовтки. Готову лимонну начинку виливають у корж, а білки, які залишилися після відділення жовтків, збивають із цукром до пишної блискучої меренги. Вона має тримати стійкі піки. Меренгу викладають поверх лимонного крему та відправляють пиріг у духовку приблизно на 15 хв за температури 165°C. Начинка вже готова до випікання, тому духовка потрібна переважно для того, щоб меренга закріпилася та вкрилася ніжною золотистою скоринкою. Найкраще дати пирогу трохи охолонути, а ще краще, добре охолодити перед подаванням.

лимонний пиріг

Кислуватий лимонний крем, солодка повітряна меренга та хрустка основа створюють той самий смак американської класики, який нагадує про сімейні вечері, старі закусочні та домашні святкування. Такий пиріг чудово підійде і для вечері з друзями, і для літньої зустрічі, навіть для затишного книжкового клубу.

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