Перець. / © unsplash.com

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Сезон болгарського перцю у самому розпалі, тож саме час готувати з нього різноманітні страви. Перець чудово підходить і для гарячих страв, і для пікантних закусок та свіжих салатів — вони смакуватимуть і на обід, і на вечерю.

ТСН.ua підготував три рецепти простих страв, які сподобаються навіть тим, хто не любить перець.

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Закуска - перець по-корейськи

Інгредієнти:

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500 г болгарського перцю

1 морква

1 цибулина

3 зубчики часнику

2 ст. л. олії;

1 ст. л. оцту 9%

1 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. меленого коріандру

0,5 ч. л. паприки

сіль

гострий перець

зелень — за бажанням.

Приготування :

Перець очистьте від насіння та поріжте тонкою соломкою. Моркву натріть на велику тертку. Цибулю наріжте півкільцями. Часник подрібніть. Змішайте усі овочі. Додайте сіль, цукор, коріандр, паприку, соєвий соус та оцет. Олію добре розігрійте на сковороді й полийте нею овочі. Все ретельно перемішайте. Поставте закуску до холодильника щонайменше на кілька години, щоб овочі добре просочилися маринадом.

Овочеве рагу з перцем

Інгредієнти:

2 болгарські перці

3 картоплини

1 кабачок

2 помідори

1 морква

1 цибулина

2 зубчики часнику

2–3 ст. л. олії

1 ст. л. томатної пасти

150 мл води

сіль і чорний перець

паприка

Приготування:

Цибулю наріжте кубиками. Моркву натріть. Обсмажте овочі на олії кілька хвилин. Додайте нарізану картоплю та готуйте ще 5-10 хв. Перець, кабачок і помідор наріжте кубиками. Перекладіть усі овочі до каструлі. Додайте томатну пасту, влийте воду та приправте сіллю, перцем і паприкою. Накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні приблизно 30 хв - поки овочі не стануть м'якими. Наприкінці додайте подрібнений часник.

Салат із перцю

Інгредієнти:

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2–3 перці

2 помідори

1 огірок

пів червоної цибулі

100 г бринзи або фети

пучок петрушки

2–3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

сіль і чорний перець

Приготування:

Перець, помідори та огірок наріжте довільними шматочками. Цибулю - тонкими півкільцями. Зелень подрібніть. Перекладіть овочі до миски. Додайте розкришену бринзу або фету. Для заправки змішайте олію з лимонним соком, сіллю та перцем. Полийте салат заправкою перед подаванням і обережно перемішайте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами фаршированого перцю по-новому.

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