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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Масована атака дронів 25 вересня: скільки БПЛА летіло на Україну і що не збили

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог масовано застосував реактивні дрони, а влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях у різних регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Атака РФ на Київ 25 вересня

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

Протягом дня 25 вересня російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками різних типів, зокрема й реактивними. Силам протиповітряної оборони вдалося збити та знешкодити 127 ворожих цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у своєму звіті.

Так, із 7.00 до 18.30 сьогодні росіяни атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), Герберами, «Бандеролятми/Дань-Т» та дронами інших типів.

За попередніми даними, сили ППО збили/подавили 127 БпЛА (44 із них — реактивні).

Водночас, зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні від ранку столицю атакували безпілотники. Внаслідок атаки — 57 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей, зокрема 14-річний хлопчик.

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