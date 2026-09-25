- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака дронів 25 вересня: скільки БПЛА летіло на Україну і що не збили
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог масовано застосував реактивні дрони, а влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях у різних регіонах.
Протягом дня 25 вересня російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками різних типів, зокрема й реактивними. Силам протиповітряної оборони вдалося збити та знешкодити 127 ворожих цілей.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у своєму звіті.
Так, із 7.00 до 18.30 сьогодні росіяни атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), Герберами, «Бандеролятми/Дань-Т» та дронами інших типів.
За попередніми даними, сили ППО збили/подавили 127 БпЛА (44 із них — реактивні).
Водночас, зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.
Нагадаємо, сьогодні від ранку столицю атакували безпілотники. Внаслідок атаки — 57 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей, зокрема 14-річний хлопчик.