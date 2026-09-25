Масована атака дронів 25 вересня: скільки БПЛА летіло на Україну і що не збили

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

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Протягом дня 25 вересня російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками різних типів, зокрема й реактивними. Силам протиповітряної оборони вдалося збити та знешкодити 127 ворожих цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у своєму звіті.

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Так, із 7.00 до 18.30 сьогодні росіяни атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), Герберами, «Бандеролятми/Дань-Т» та дронами інших типів.

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За попередніми даними, сили ППО збили/подавили 127 БпЛА (44 із них — реактивні).

Водночас, зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні від ранку столицю атакували безпілотники. Внаслідок атаки — 57 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей, зокрема 14-річний хлопчик.

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