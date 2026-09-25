Одразу кілька регіонів під ударом: у Росії заявляють про масовану атаку дронів (відео)

Наслідкиа атаки дронів на РФ / © Exilenova+

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У ніч проти 25 вересня в низці регіонів Росії зафіксували масовану атаку безпілотників.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

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За повідомленнями очевидців, під ударом опинилися Ульяновська, Ростовська та Воронезька області, а також Пермський і Краснодарський краї.

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Зокрема, місцеві жителі заявили про атаку безпілотників на Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

Вибухи також чули в районі Сочі. Водночас у Воронежі місцеві мешканці повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

В Ульяновську, за даними очевидців, безпілотники атакували завод «Іскра». Підприємство концерну ВКО «Алмаз-Антей», виробник електронної компонентної бази: напівпровідникових приладів, НВЧ-мікромодулів, гібридних мікроскладань та LTCC-кераміки.

Крім того, повідомлення про атаку надійшли з Пермі. Там місцеві жителі заявили про можливий удар по Пермському нафтопереробному заводу (ПНОС).

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Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження об’єктів уточнюється.

Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах і паливних об’єктах суттєво зашкодили РФ і призвели до відчутного здорожчання дизельного пального.

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