Чи залишиться Україна без інтернету через удари РФ: «Флеш» зробив важливу заяву

Інтернет в Україні / © pexels.com

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Попри російські удари по інформаційній мережевій інфраструктурі, повного зникнення інтернету по всій Україні не очікується.

Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, російська сторона продовжує атакувати українську мережеву інфраструктуру, однак побудова системи зв’язку в Україні дозволяє уникнути масштабного відключення інтернету.

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«Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету», — написав Бескрестнов.

Він додав, що наслідком атак можуть стати перебої локального характеру. Водночас, за його словами, провайдери мають можливість оперативно відновлювати пошкоджені ділянки мережі.

«Можливі лише локальні перебої», — зазначив радник, висловивши сподівання, що оператори зможуть швидко усувати їхні наслідки.

Водночас Бескрестнов попередив, що через пошкодження мережевої інфраструктури вартість інтернет-послуг справді може зрости. Це, за його словами, може бути пов’язано з необхідністю компенсувати витрати провайдерів на ремонт та відновлення пошкоджених об’єктів.

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Радник президента також закликав українців критично ставитися до повідомлень, які можуть бути частиною інформаційних атак Росії.

«Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська дедалі частіше спрямовують свої удари на великих операторів зв’язку та дата-центри, щоб залишити українців без зв’язку.

Ми раніше інформували, що представник точки обміну Інтернет-трафіком Анатолій Фроленков заявив, що в Україні будуть проблеми зі зв’язком через російські удари.

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