«Інакше Росія просто піде далі»: президент Чехії закликав НАТО збивати літаки РФ

Петер Павел / © Getty Images

Реклама

Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має чітко демонструвати готовність реагувати на дії Росії.

Про це пише Fox News.

Реклама

Павел, який є генералом у відставці та в минулому очолював Військовий комітет НАТО, припустив, що Альянсу в певний момент може знадобитися збивати російські літаки або безпілотники, якщо вони продовжуватимуть перевіряти реакцію союзників.

Реклама

«Може настати момент, коли нам доведеться збити деякі з цих літаків або безпілотників, які перевіряють нашу готовність», — заявив президент Чехії.

Він пояснив, що країни НАТО прагнуть не допустити подальшої ескалації, однак така обережність, на його думку, може мати й інший наслідок. Павел попередив, що Росія може сприйняти стриманість союзників як ознаку відсутності готовності до рішучих дій.

«Я побоююся, що вони побачать відсутність у нас волі до рішучих дій. У російському розумінні це означає слабкість. А вони поважають силу», — сказав він.

На цьому тлі військова розвідка Данії також попередила про ймовірне посилення Росією гібридних атак проти НАТО найближчими місяцями. Водночас ризик обмеженого військового нападу РФ на одну або кілька країн Альянсу, які межують із Росією, данська розвідка оцінила як низький, але такий, що зростає.

Реклама

Павел назвав агресивну політику Росії прямою загрозою європейській безпеці та наголосив, що відповідні ризики продовжують збільшуватися.

За його словами, подібну модель дій Москви він уже спостерігав під час роботи в НАТО. Зокрема, президент Чехії згадав випадки, коли російські літаки провокували американських пілотів у небі над Сирією, а також неодноразово порушували повітряний простір Туреччини. У 2015 році Туреччина збила російський військовий літак.

«З одного боку, вони провокують. З іншого — перевіряють, якою буде наша реакція», — пояснив Павел.

Президент Чехії зазначив, що в НАТО вже передбачені процедури на випадок ненавмисного порушення повітряного простору. Вони, зокрема, передбачають попередження екіпажів і спроби встановити з ними зв’язок.

Реклама

Водночас Павел наголосив на відмінності між випадковим порушенням кордону та ситуаціями, коли літак навмисно входить у повітряний простір союзника і не реагує на спроби встановити контакт.

«Якщо це робиться навмисно і порушник не реагує на наші заходи, нам доведеться діяти, оскільки в іншому разі Росія просто піде далі», — заявив президент Чехії.

Окремо Павел висловив сумнів у тому, що Путін справді прагне переговорів щодо припинення війни в Україні. За його словами, він не бачить з боку Росії суттєвих кроків, які б свідчили про реальну готовність до переговорного процесу.

Павел зазначив, що Москва публічно говорить про готовність до переговорів, однак висуває умови, які, за його словами, фактично позбавили б Україну суверенітету.

Для початку справжніх переговорів, вважає президент Чехії, Росія має спочатку погодитися на припинення вогню, а вже після цього розпочати переговори без попередніх умов.

Водночас Павел звернув увагу ще на одну проблему, яку продемонстрували війни в Україні та на Близькому Сході. Йдеться про скорочення запасів озброєння країн НАТО та обмежені можливості оборонної промисловості швидко задовольняти зростаючий попит.

«З огляду на обсяги боєприпасів — особливо високоточних, — що витрачаються за короткий проміжок часу, ми по обидва боки Атлантики чудово розуміємо, наскільки нам не вистачає запасів такого озброєння», — сказав він.

Президент Чехії наголосив, що і європейські держави, і США мають зробити відповідні висновки. Зокрема, йдеться про необхідність збільшення виробництва озброєння та реформування систем його закупівель, які Павел назвав «надзвичайно тривалими та неповороткіми».

Раніше повідомлялося, що розвідка Данії попередила про зростання ризиків обмеженого військового вторгнення або гібридних атак Росії проти однієї з країн НАТО вже найближчими місяцями.

Ми раніше інформували, що заліт російського Мі-8 у Польщу є частиною підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

Новини партнерів

Новини партнерів