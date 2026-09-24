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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чи зарахують стаж роботи в Чехії до пенсії в Україні: у ПФУ відповіли

Робота в Чехії може допомогти вийти на пенсію в Україні. Експерти пояснили, як саме.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пенсія

Пенсія

Українці, які працювали або працюють у Чехії, можуть зарахувати цей стаж при оформленні пенсії. Інколи чеський стаж допомагає отримати право на виплати в Україні, а їхати за кордон для подання документів не треба.

Про це повідомили у «Судово-юридичній газеті».

Як зараховують чеський стаж в Україні

Пенсійні права українців, які працювали у Чехії, регулює міждержавний Договір про соціальне забезпечення, що діє з 1 квітня 2003 року. Його дія розповсюджується на три види виплат: пенсії за віком, пенсії по інвалідності та пенсії у разі втрати годувальника.

Відповідно до пункту 4 статті 39 зазначеного Договору, стаж, набутий у будь-якій із двох країн до 1 квітня 2003 року, враховує та держава, де особа постійно проживала станом на цю дату. Від 1 квітня 2003 року кожна країна призначає та виплачує пенсійні кошти окремо — виключно за стаж, відпрацьований на її території.

Зазначається, якщо чеський стаж менший за рік, його просто додають до українського. Також стаж із Чехії підрахують, якщо людині не вистачає своїх років в Україні для виходу на пенсію. Головне — мати офіційне підтвердження від чеських органів.

Які документи потрібні для оформлення

Для оформлення іноземних пенсійних виплат особисто їхати до Чехії не вимагається — відповідну заяву подають безпосередньо через органи Пенсійного фонду України.

Для цього заявнику необхідно надати такий пакет документів:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, вік та місце проживання;

  • закордонний паспорт (за наявності);

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

  • номер соціального страхування, присвоєний у Чехії;

  • документи про український страховий стаж;

  • документи про страховий стаж у Чехії (за наявності);

  • реквізити банківського рахунку в іноземній валюті.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, українське законодавство гарантує представникам окремих професій виняткові умови виходу на пенсію. Зокрема, деякі українці можуть отримувати пенсію в розмірі 80% від зарплати, що є дуже великою сумою. Йдеться про шахтарів.

Раніше ми писали, що декому з громадян України, які отримують пенсію, можуть виплатити лише чверть виплат.

Водночас для пенсіонерів-ВПО скасовують одну з найпроблемніших довідок скасовується вимога підтверджувати, що такий громадянин не отримує пенсію від російської держави.

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