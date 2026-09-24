Засчитают ли стаж работы в Чехии в пенсию в Украине: в ПФУ ответили

Пенсия

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Украинцы, работавшие или работающие в Чехии, могут отнести этот стаж при оформлении пенсии. Иногда чешский стаж помогает получить право на выплаты в Украине, а ехать за границу для подачи документов не нужно.

Об этом сообщили в «Судебно-юридической газете».

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Как засчитывают чешский стаж в Украине

Пенсионные права работавших в Чехии украинцев регулирует межгосударственный Договор о социальном обеспечении, действующий с 1 апреля 2003 года. Его действие распространяется на три вида выплат: пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и пенсии при потере кормильца.

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В соответствии с пунктом 4 статьи 39 указанного Договора стаж, приобретенный в любой из двух стран до 1 апреля 2003 года, учитывает и государство, где лицо постоянно проживало по состоянию на эту дату. С 1 апреля 2003 года каждая страна назначает и выплачивает пенсионные средства отдельно исключительно за стаж, отработанный на ее территории.

Отмечается, если чешский стаж меньше года, его просто добавляют в украинский. Также стаж из Чехии подсчитают, если человеку не хватает своих лет в Украине для выхода на пенсию. Главное — иметь официальное подтверждение от чешских органов.

Какие документы нужны для оформления

Для оформления иностранных пенсионных выплат лично ехать в Чехию не требуется соответствующее заявление подают непосредственно через органы Пенсионного фонда Украины.

Для этого заявителю необходимо предоставить следующий пакет документов:

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паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства;

загранпаспорт (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

номер социального страхования, присвоенный в Чехии;

документы об украинском страховом стаже;

документы о страховом стаже в Чехии (при наличии);

реквизиты банковского счёта в иностранной валюте.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, украинское законодательство гарантирует представителям отдельных профессий исключительные условия ухода на пенсию. В частности, некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 80% от зарплаты, что очень большая сумма. Речь идет о шахтерах.

Ранее мы писали, что некоторым гражданам Украины, которые получают пенсию, могут выплатить только четверть выплат.

В то же время для пенсионеров-ВПЛ отменяют одну из самых проблемных справок - упраздняется требование подтверждать, что такой гражданин не получает пенсию от российского государства.

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