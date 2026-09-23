Пенсия 80% от зарплаты: кто в Украине может получать такие выплаты

Пенсия 80% от зарплаты

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Украинское законодательство гарантирует представителям отдельных профессий исключительные условия выхода на пенсию. В частности, некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 80% от зарплаты, что является довольно большой суммой. Речь идет о шахтерах.

В ПФУ рассказали больше на какую пенсию они могут претендовать.

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Пенсия 80% от зарплаты: кто имеет право на такую выплату

Для украинцев, которые работали шахтерами, предусмотрены выплаты на уровне 80% от их среднемесячного заработка, причем конечная сумма не может быть ниже трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что эти нормы защищают шахтеров и их семьи в соответствии с положениями законов «Об общеобязательном госпенсионном страховании» и «О повышении престижности шахтерского труда».

Льготные условия распространяются на несколько категорий работников:

работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной отрасли — в соответствии со Списком №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземной работе, особенно вредными и сверхтяжелыми условиями труда, занятость на которых гарантирует право на льготную пенсию по возрасту;

работников, добывающих уголь, железную руду, руду цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых (соли калиево-магниевые/соли магниевые) и озокеритных руд — занятых на подземных работах (Список №1);

работников шахтостроительных предприятий на подземных работах (Список №1);

членов семей этих категорий лиц.

Для оформления пенсии по возрасту шахтеры должны отвечать следующим требованиям:

Мужчинам должно быть не менее 50 лет и страховой страж не менее 25 лет, из них не менее 10 лет должно быть на вышеупомянутых должностях.

Женщины должны иметь стаж 20 лет, из которых как минимум 7,5 лет на соответствующих должностях.

В ПФУ подчеркнули, что возрастной порог не применяется к тем, кто отрабатывал полный рабочий день на подземных или открытых горных работах по добыче полезных ископаемых или на строительстве шахт и рудников от 25 лет.

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«За каждый полный год стажа работы на подземных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, занятость на которых давала и дает право на льготную пенсию, в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году», — пишут в ПФУ.

Для проходчиков, рабочих очистного забоя, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин порог стажа для выхода на пенсию снижен до 20 лет.

Если подземный стаж полностью подтвержден, назначенная пенсия исчисляется в размере 80% среднего дохода. Минимальная пенсия для шахтеров 2026 составляет 7 785 грн (три прожиточных минимума нетрудоспособных лиц).

Если 80% от среднемесячного заработка превышает указанные 7785 грн, пенсионеру назначат большую сумму. Если же начисленный показатель оказывается меньше этой отметки, Пенсионный фонд обязан дотягивать выплату до гарантированного минимума.

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Чтобы получить пенсию, шахтерам нужно обратиться в ПФУ с таким пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка;

справка о зарплате за период работы;

документы, подтверждающие льготный стаж (архивные справки, информация с предприятия);

выдержки из приказов о результатах аттестации рабочих мест.

Кто может получить доплату 40% к пенсии

Напомним, согласно Закону Украины «Об особых заслугах перед Украиной», часть украинских пенсионеров может получать дополнительную ежемесячную выплату до 1038 гривен. Эта помощь начисляется поверх основной пенсии (по возрасту, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца) и зависит не от стажа или возраста, а от конкретных заслуг перед государством.

Наивысшую доплату в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц получают Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, и матери, которые родили и воспитали до шести лет 10 и более детей. Для других категорий граждан размер надбавки составляет от 23% до 39% (от 596,85 грн до 1 012,05 грн) в зависимости от статуса и заслуг, согласно приказу Минсоцполитики №2054.

Для оформления выплаты нужно подать заявление с документами, подтверждающими заслуги лично или онлайн. Если обратиться в течение 12 месяцев со дня возникновения права на пособие, его начислят с первого дня обретения этого права. Кроме того, в связи с установлением новых размеров прожиточного минимума, Пенсионный фонд уже провел автоматический перерасчет таких пенсий с 1 января 2026 года.

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