«Маленький ангелочек, который должен был жыть»: на Житомирщине попрощались с маленькой девочкой Эмилией, убитой РФ

Эмилия Иваненко. Фото: Дошкольное учебное заведение № 82

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В Житомирской области 22 сентября провели в последний путь девочку 2023 года Эмилию Иваненко, которая погибла в результате российской атаки по Киевщине. Прощание с девочкой прошло в поселке Чоповичи.

Об этом сообщает Чоповицкая громада.

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«Маленький ангелочек»: девочку похоронили в Чоповичах

Эмилия была питомицей столичного дошкольного учебного заведения №82. После гибели ребенка в садике сообщили о трагедии и выразили соболезнования его родным.

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«Ее жизнь трагически оборвала вражеская атака русского дрона. Невероятно больно осознавать, что маленькой жизни больше нет… Она навсегда останется в наших сердцах — светлым воспоминанием, детской улыбкой и частицей нашей семьи», — говорится в сообщении заведения.

Девочка родилась в 2023 году — уже после начала полномасштабного вторжения России.

«В результате очередной российской атаки трагически погиб ребенок Иваненко Эмилия, 2023 года рождения, маленький ангелочек, который должен жить, расти, радоваться детству, обнимать родных и познавать этот мир», — написали на странице громады.

Эмилию похоронили на центральном кладбище Чоповичей. В знак скорби 22 сентября в Чоповицкой громаде приспустили флаги и объявили День траура.

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Там добавили, что Эмилия была внучкой бывшего поселкового головы Анатолия Иваненко.

Ребенок погиб во время атаки РФ по Киевщине

По предположениям «Вечернего Киева», Эмилия погибла из-за российской дроновой атаки на Киевскую область. Издание предполагает, что ребенок мог стать жертвой удара по Глевасе Фастовского района.

Атака по Киевской области — что известно

Напомним, в ночь на 23 сентября Россия атаковала Киевскую область. Под ударом оказались четыре района области. В результате обстрела ранены. По информации властей, больше всего пострадал Бучанский район.

Несколько дней до этого Россия нанесла удар по Фастовскому району Киевской области. Там после попадания российского БПЛА вспыхнула кровля пятиэтажного жилого дома, предварительно без погибших и пострадавших.

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