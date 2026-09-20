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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Как раз укладывала их спать»: РФ убила мать и двух 3-летних детей в Киевской области — жуткие детали

Лубинец добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила по меньшей мере 740 и ранила 2896 украинских детей.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Киевской области

Атака по Киевской области

В Глевасе Киевской области российский «Шахед» убил мать и двоих 3-летних детей. Дрон попал в дом, где мать вкладывала их спать.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Шахед» попал в дом, где мать вкладывала спать своих маленьких детей…Три жизни. Двое детей, только начали познавать этот мир. Дети, которым Россия не дала шанса вырасти. Она просто унесла их жизнь», — написал чиновник.

Лубинец добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила по меньшей мере 740 и ранила 2896 украинских детей. Впрочем, цифры могут быть выше, это лишь официально подтвержденные случаи.

«Украинские дети каждый день живут рядом с войной, которую им принесла Россия. Они погибают, получают ранения, теряют родителей, дома и свое детство. Враг должен ответить за каждого украинского ребенка, чья жизнь и детство он разрушил», — подчеркнул он.

Атака РФ по Киевщине — последние новости

Напомним, накануне вечером Россия атаковала Киевскую область. В результате атаки в Фастовском районе погибли 39-летняя мать и двое маленьких детей в 2023 году — мальчик и девочка.

Утром стало известно еще об одной смерти ребенка, который получил ранения во время российских обстрелов в Вышгородском районе Киевской области. Таким образом, среди погибших в области трое детей и женщина.

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