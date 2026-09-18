РФ ударила по жилым домам под Киевом: пострадали дети, первые детали циничной атаки

РФ атакует украинцев

Реклама

Дополнено новыми материалами

В результате утренней атаки дронов на Фастовщине пострадали пять человек, среди них — трое детей.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

Реклама

«У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу. Среди взрослых женщина получила острую реакцию на стресс. Муж получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали в больницу», — отметил он.

Реклама

Последствия атаки

Также в результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден.

Спасатели и все необходимые службы работают на месте и продолжают фиксировать последствия атаки.

Последствия атаки

Атака по Украине — последние новости

В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.

В Одессе ночью и утром 17 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

Реклама

Сегодня, 18 сентября, россияне выпустили по Украине летящие по разным направлениям ударные дроны. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров

Новости партнеров