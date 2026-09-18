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- Украина
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РФ ударила по жилым домам под Киевом: пострадали дети, первые детали циничной атаки
Оккупанты с утра ударили по Киевщине — среди пострадавших есть дети.
В результате утренней атаки дронов на Фастовщине пострадали пять человек, среди них — трое детей.
Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.
«У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу. Среди взрослых женщина получила острую реакцию на стресс. Муж получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали в больницу», — отметил он.
Также в результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден.
Спасатели и все необходимые службы работают на месте и продолжают фиксировать последствия атаки.
Атака по Украине — последние новости
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