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РФ массированно атаковала Конотоп дронами: повреждены больницы, школа, железная дорога
В результате массированной атаки российских беспилотников на Конотоп повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, часть города осталась без газа и электричества.
Российские войска в ночь на 18 сентября массированно атаковали Конотоп Сумской области беспилотниками.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин .
По его словам, в результате атаки повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.
В частности, разрушения получили детский сад и школа №11. Также есть повреждения медицинских учреждений и многих частных жилых домов.
Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.
Из-за удара по газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. Также перебиты многие линии электропередач.
Информация о возможных пострадавших и полном масштабе разрушений уточняется.
Ранее сообщалось, что в Конотопе после российской атаки уничтожен автопарк: большая часть города осталась без газа