ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно атаковала Конотоп дронами: повреждены больницы, школа, железная дорога

В результате массированной атаки российских беспилотников на Конотоп повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, часть города осталась без газа и электричества.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Конотоп

Конотоп

Российские войска в ночь на 18 сентября массированно атаковали Конотоп Сумской области беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин .

По его словам, в результате атаки повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.

В частности, разрушения получили детский сад и школа №11. Также есть повреждения медицинских учреждений и многих частных жилых домов.

Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за удара по газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. Также перебиты многие линии электропередач.

Информация о возможных пострадавших и полном масштабе разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Конотопе после российской атаки уничтожен автопарк: большая часть города осталась без газа

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie