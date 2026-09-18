РФ массированно атаковала Конотоп дронами: повреждены больницы, школа, железная дорога

Конотоп

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Российские войска в ночь на 18 сентября массированно атаковали Конотоп Сумской области беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин .

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По его словам, в результате атаки повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.

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В частности, разрушения получили детский сад и школа №11. Также есть повреждения медицинских учреждений и многих частных жилых домов.

Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за удара по газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. Также перебиты многие линии электропередач.

Информация о возможных пострадавших и полном масштабе разрушений уточняется.

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Ранее сообщалось, что в Конотопе после российской атаки уничтожен автопарк: большая часть города осталась без газа

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