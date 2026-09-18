Что приготовить на завтрак / © Unsplash

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Сентябрь в Украине — время, когда летние овощи и фрукты остаются на прилавках, а осенние продукты уже постепенно занимают свое место на кухне. Именно сейчас следует использовать сезонные яблоки, тыкву, сливы, груши, кабачки и зелень, чтобы разнообразить утреннее меню.

В материале ТСН.ua собрали три рецепта, которые подойдут для сытного сентябрьского завтрака: соленый с кабачками, душистую овсянку с яблоками и тыквенные сырники.

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1. Омлет с кабачками и зеленью

Молодые кабачки в сентябре можно найти на украинских рынках и в магазинах. Для утреннего блюда они подходят особенно хорошо: овощ быстро готовится, а его нейтральный вкус легко сочетается с яйцами, зеленью и сыром.

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Ингредиенты:

2–3 яйца;

1 небольшой кабачок;

30–40 г твердого или полутвердого сыра;

1 столовая ложка молока;

1 чайная ложка сливочного масла или растительного масла;

свежая зелень;

соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Кабачок нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или масла и обжарьте овощ несколько минут, чтобы оно стало мягким, но не потеряло текстуру. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и перец. Вылейте смесь на кабачки, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне до полного схватывания яичной массы. В конце посыпьте омлет натертым сыром и свежайшей зеленью. Еще на минутку накройте сковороду крышкой, чтоб сыр расплавился.

Совет: для более насыщенного вкуса к омлету можно добавить помидоры, сладкий перец или чуть-чуть брынзы.

2. Овсянка с сезонными яблоками, орехами и корицей

Начало осени сложно представить без ароматных яблок. В сентябре они становятся основой для десятков домашних блюд, а на завтрак их можно добавить в обычную овсяную кашу. Теплая каша с карамелизированными яблоками готовится примерно за 10–15 минут и хорошо подходит для прохладного утра.

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Ингредиенты:

50–60 г овсяных хлопьев;

200 мл молока или воды;

1 большое яблоко;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка сливочного масла;

горсть грецких орехов;

корица;

щепотка соли.

Как приготовить

Овсяные хлопья залейте молоком или водой, добавьте щепотку соли и варите на слабом огне до желаемой консистенции. Тем временем яблоко нарежьте небольшими кусочками. На отдельной сковороде растопите масло, выложите фрукты и посыпьте их корицей. Готовьте несколько минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут мягкими. Готовую кашу переложите в тарелку, сверху выложите теплые яблоки, добавьте измельченные грецкие орехи и немного меда.

Совет: если яблоки сладкие, количество меда можно убавить или совсем обойтись без него.

3. Сырники с тыквой

В начале осени на украинских кухнях появляется еще один традиционный сезонный продукт — тыква. Его можно использовать не только для супов или запекания, но и приготовления нежных сырников. Тыква придает тесту приятный цвет, легкую сладость и делает привычное блюдо более интересным.

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Ингредиенты:

250 г кисломолочного творога;

100 г тыквенного пюре;

1 яйцо;

2–3 столовых ложки муки;

1 столовая ложка сахара;

ванильный сахар — по желанию;

щепотка соли;

масло для жарки.

Как приготовить

Тыкву очистите, нарежьте кусочками и запеките до мягкости. После этого перебейте его блендером в пюре и охладите.

Кисломолочный творог разомните вилкой или перетрите через сито. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, соль и муку. Перемешайте до однородной массы.

Сформируйте небольшие сырники, обваляйте их в небольшом количестве муки и обжарьте на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.

Подавать блюдо можно со сметаной, натуральным йогуртом, медом или сезонными ягодами, если они остались.

Совет: если тыквенное пюре получилось слишком влажным, добавьте немного больше муки. В то же время, не стоит перегружать им тесто — тогда сырники могут получиться плотными.

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