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Дата публикации
Категория
Разное
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87
Время на прочтение
3 мин

Что приготовить на завтрак в сентябре: топ-3 легких рецепта из сезонных продуктов — вкусно и недорого

Собрали три простых рецепта для всей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что приготовить на завтрак

Что приготовить на завтрак / © Unsplash

Сентябрь в Украине — время, когда летние овощи и фрукты остаются на прилавках, а осенние продукты уже постепенно занимают свое место на кухне. Именно сейчас следует использовать сезонные яблоки, тыкву, сливы, груши, кабачки и зелень, чтобы разнообразить утреннее меню.

В материале ТСН.ua собрали три рецепта, которые подойдут для сытного сентябрьского завтрака: соленый с кабачками, душистую овсянку с яблоками и тыквенные сырники.

1. Омлет с кабачками и зеленью

Молодые кабачки в сентябре можно найти на украинских рынках и в магазинах. Для утреннего блюда они подходят особенно хорошо: овощ быстро готовится, а его нейтральный вкус легко сочетается с яйцами, зеленью и сыром.

Ингредиенты:

  • 2–3 яйца;

  • 1 небольшой кабачок;

  • 30–40 г твердого или полутвердого сыра;

  • 1 столовая ложка молока;

  • 1 чайная ложка сливочного масла или растительного масла;

  • свежая зелень;

  • соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить

  1. Кабачок нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или масла и обжарьте овощ несколько минут, чтобы оно стало мягким, но не потеряло текстуру.

  2. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и перец. Вылейте смесь на кабачки, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне до полного схватывания яичной массы.

  3. В конце посыпьте омлет натертым сыром и свежайшей зеленью. Еще на минутку накройте сковороду крышкой, чтоб сыр расплавился.

Совет: для более насыщенного вкуса к омлету можно добавить помидоры, сладкий перец или чуть-чуть брынзы.

2. Овсянка с сезонными яблоками, орехами и корицей

Начало осени сложно представить без ароматных яблок. В сентябре они становятся основой для десятков домашних блюд, а на завтрак их можно добавить в обычную овсяную кашу. Теплая каша с карамелизированными яблоками готовится примерно за 10–15 минут и хорошо подходит для прохладного утра.

Ингредиенты:

  • 50–60 г овсяных хлопьев;

  • 200 мл молока или воды;

  • 1 большое яблоко;

  • 1 чайная ложка меда;

  • 1 чайная ложка сливочного масла;

  • горсть грецких орехов;

  • корица;

  • щепотка соли.

Как приготовить

  1. Овсяные хлопья залейте молоком или водой, добавьте щепотку соли и варите на слабом огне до желаемой консистенции.

  2. Тем временем яблоко нарежьте небольшими кусочками. На отдельной сковороде растопите масло, выложите фрукты и посыпьте их корицей. Готовьте несколько минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут мягкими.

  3. Готовую кашу переложите в тарелку, сверху выложите теплые яблоки, добавьте измельченные грецкие орехи и немного меда.

Совет: если яблоки сладкие, количество меда можно убавить или совсем обойтись без него.

3. Сырники с тыквой

В начале осени на украинских кухнях появляется еще один традиционный сезонный продукт — тыква. Его можно использовать не только для супов или запекания, но и приготовления нежных сырников. Тыква придает тесту приятный цвет, легкую сладость и делает привычное блюдо более интересным.

Ингредиенты:

  • 250 г кисломолочного творога;

  • 100 г тыквенного пюре;

  • 1 яйцо;

  • 2–3 столовых ложки муки;

  • 1 столовая ложка сахара;

  • ванильный сахар — по желанию;

  • щепотка соли;

  • масло для жарки.

Как приготовить

  • Тыкву очистите, нарежьте кусочками и запеките до мягкости. После этого перебейте его блендером в пюре и охладите.

  • Кисломолочный творог разомните вилкой или перетрите через сито. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, соль и муку. Перемешайте до однородной массы.

  • Сформируйте небольшие сырники, обваляйте их в небольшом количестве муки и обжарьте на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.

  • Подавать блюдо можно со сметаной, натуральным йогуртом, медом или сезонными ягодами, если они остались.

Совет: если тыквенное пюре получилось слишком влажным, добавьте немного больше муки. В то же время, не стоит перегружать им тесто — тогда сырники могут получиться плотными.

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