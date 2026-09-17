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Как замариновать сливы на зиму: топ-3 легкие рецепты, что пальчики оближешь
Не знаете, что делать со сливами? Попробуйте замариновать.
Маринованные сливы — необычная, но очень удачная заготовка на холодный сезон. Фрукты сохраняют приятную кислинку, приобретают пикантный вкус и могут стать интересной закуской к мясу, птице или сырной тарелке.
В материале ТСН.ua собрали три рецепта — от классического кисло-сладкого до пряного и пикантного.
Маринованные сливы на зиму: классический рецепт
Такой способ подойдет любящим нежный кисло-сладкий вкус без чрезмерного количества специй.
Ингредиенты:
1 кг жестких слив;
500 мл воды;
100–150 г сахара;
1 ст. л. соли;
100 мл 9% уксуса;
3–4 горошины душистого перца;
5–6 горошин черного перца;
2–3 лавровых листа;
2 бутона гвоздики.
Как приготовить
Сливы нужно перебрать, удалить поврежденные плоды и хорошо промыть. Если фрукты крупные, их можно проколоть зубочисткой в нескольких местах — так кожура будет меньше трескаться во время термической обработки.
Банки и крышки предварительно стерилизуют удобным способом. На дно каждой емкости кладут специи, после чего плотно кладут сливы.
Для маринада воду доводят до кипения, добавляют соль и сахар. Когда кристаллы полностью растворятся, вливают уксус и сразу же снимают смесь с огня.
Горячим маринадом заливают плоды до самого верха банки. Емкости накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют примерно 10–15 минут в зависимости от объема.
После этого банки герметично закручивают, переворачивают вверх дном и оставляют под теплым одеялом до полного охлаждения.
Сливы с корицей и гвоздикой
Ароматные специи делают их особенно интересными. Такие плоды можно подавать не только в качестве закуски, но и использовать для приготовления соусов к мясным блюдам.
Ингредиенты:
1 кг слив;
700 мл воды;
200 г сахара;
100 мл 9% уксуса;
1 палочка корицы;
4–5 бутонов гвоздики;
5 горошин черного перца;
2 лавровых листа;
щепотка соли.
Способ приготовления
Подготовленные фрукты промывают и обсушивают. Косточки можно оставить, если сливы небольшие и хорошо держат форму.
В кастрюле смешивают воду, сахар, соль, корицу, гвоздику, перец и лавровый лист. Смесь доводят до кипения и проваривают несколько минут, чтобы специи отдали аромат.
Уксус добавляют в конце. После этого маринад нужно сразу снять с плиты.
Сливы разлагают в стерильные банки, заливают горячей жидкостью и накрывают крышками. Для надежного хранения банки стерилизуют 10–15 минут.
Готовую консервацию закручивают, переворачивают и оставляют охлаждаться. Через несколько недель вкус станет более насыщенным, поскольку плоды хорошо пропитаются пряным маринадом.
Пикантные сливы с чесноком
Этот рецепт понравится тем, кто ищет необычную закуску к мясным блюдам. Сочетание фруктовой кислинки, чеснока и специй создает насыщенный кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
1 кг слив;
500 мл воды;
150 г сахара;
1 ст. л. соли;
100 мл 9% уксуса;
5–7 зубчиков чеснока;
5 горошин черного перца;
3 горошины душистого перца;
2 лавровых листа;
небольшой кусочек острого перца — по желанию.
Как сделать
Сливы промывают и просушивают. Каждый плод можно осторожно проколоть зубочисткой. Чеснок очищают и нарезают пластинками.
На дно стерилизованных банок выкладывают часть чеснока, перец и лавровый лист. Далее добавляют сливы, чередуя их с чесночными пластинками. Если хочется более острой закуски, можно положить небольшой кусочек свежего перца чили.
Воду доводят до кипения, добавляют сахар и соль. После их растворения вливают уксус и маринад снимают с плиты.
Горячей смесью заливают банки со сливами. Емкости стерилизуют около 10-15 минут, после чего закручивают крышками.
Готовые банки следует перевернуть и оставить до полного охлаждения. Хранить их следует в прохладном темном месте.
Какие сливы лучше брать для маринования
Для домашней консервации лучше всего подходят сорта с плотной мякотью. Плоды не должны иметь трещин, вмятин или следов порчи. Если сливы очень жесткие, они могут получиться менее сочными. В то же время перезрелые фрукты быстро теряют форму, поэтому для банок лучше брать плоды средней спелости.
Важно также тщательно мыть сырье и стерилизовать тару. Это поможет сохранить заготовку в течение зимы.
Как подавать маринованные сливы
Кисло-сладкие плоды хорошо сочетаются со свининой, говядиной и запеченной птицей. Их можно добавлять к мясным нарезкам, творожной тарелке или подавать как самостоятельную закуску.
Маринад тоже не стоит сразу выливать. Его можно использовать как основу для соусов или добавлять в блюда, которым хочется придать приятную кисло-сладкую ноту.