Зеленые помидоры не пропадут: топ-3 легкие рецепты, которые спасут ваш урожай

Как приготовить помидоры? / © ТСН

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После первых холодов на огороде часто остается немало помидоров, которые не успели созреть. Выбрасывать зеленые плоды совсем не обязательно: из них можно приготовить хрустящие закуски, ароматный салат или пикантную консервацию на зиму.

В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта, благодаря которым последний урожай не пропадет.

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Маринованные зеленые помидоры с чесноком

Это один из самых простых способов использовать недозрелые плоды. Помидоры получаются хрустящими, ароматными и с легкой кисло-сладкой ноткой.

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Ингредиенты

На одну трехлитровую банку понадобятся:

1,5–2 кг зеленых помидоров;

5–6 зубчиков чеснока;

1–2 зонтика укропа;

5–6 горошин черного перца;

2–3 горошины душистого перца;

2 лавровых листа.

Для маринада:

1 л воды;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

100 мл 9% уксуса.

Приготовление

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Помидоры следует хорошо промыть и удалить плодоножки. Большие экземпляры можно разрезать пополам или на четвертинки, а небольшие оставить целиком. На дно стерилизованной банки выложить укроп, чеснок, лавровый лист и перец. Затем плотно заполнить емкость помидорами. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар. После полного растворения кристаллов влить уксус. Горячим маринадом залить овощи до самого верха банки. Накройте стерильной крышкой и оставьте примерно на 10 минут. Затем слить жидкость обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить помидоры. Банку герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить под теплым одеялом до полного охлаждения.

Зеленые помидоры по-корейски

Если хочется не просто сохранить урожай, а получить яркую пикантную закуску, следует приготовить зеленые помидоры с морковью, чесноком и специями.

Ингредиенты

1 кг зелёных помидоров;

1 большая морковь;

1 сладкий перец;

4–5 зубчиков чеснока;

небольшой пучок петрушки или кинзы;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

50 мл растительного масла;

50 мл 9% уксуса;

0,5 ч. л. молотого кориандра;

острый перец — по вкусу.

Как приготовить

Помидоры нарезать тонкими дольками. Морковь натереть на специальной терке или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец порезать полосками. Чеснок измельчить, зелень мелко порезать. В большой миске смешать все овощи, добавить соль, сахар, кориандр и острый перец. Отдельно чуть-чуть подогреть растительное масло, но не доводить его до кипения. Влить жир в овощи, добавить уксус и тщательно перемешать.

Закуску нужно накрыть и поставить в холодильник как минимум на несколько часов. Еще лучше оставить ее на ночь — тогда овощи хорошо пропитаются маринадом.

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Такое блюдо можно есть сразу. Для продолжительного хранения его следует разложить в стерилизованные банки и провести соответствующую термическую обработку.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Еще один способ спасти последний урожай — приготовить овощной салат. Он хорошо подходит как самостоятельная закуска или дополнение к картофелю, кашам и мясным блюдам.

Ингредиенты

1 кг зелёных помидоров;

500 г репчатого лука;

500 г моркови;

500 г сладкого перца;

100 мл растительного масла;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

80–100 мл 9% уксуса;

5–6 горошин черного перца;

2 лавровых листа.

Способ приготовления

Помидоры порезать маленькими кусочками. Лук очистить и порезать полукольцами, морковь натереть на большой терке. Перец почистить от семян и порезать соломкой. Все овощи сложить в большую кастрюлю. Добавить соль, сахар, растительное масло, перец и лавровый лист. Перемешайте и оставьте примерно на 30–40 минут, чтобы овощи пустили сок. Кастрюлю поставить на средний огонь. После закипания тушить салат около 20–25 минут, периодически перемешивая. В конце добавить уксус и прогреть смесь еще несколько минут. Горячий салат разложить в предварительно стерилизованные банки и закрутить крышками. Емкости перевернуть и укутать до полного охлаждения. Сохранять заготовку нужно в прохладном темном месте.

Можно ли есть зеленые помидоры

В зеленых томатах содержится соланин — природное соединение, характерное для незрелых пасленовых. Есть много сырых зеленых помидоров не стоит.

В то же время, кулинарная обработка и маринование традиционно используются для приготовления недозрелых томатов. Для домашних заготовок лучше брать здоровые плоды без признаков гниения или порчи.

Особенно осторожными следует быть с очень мелкими, жесткими и явно недозрелыми плодами. Если помидоры имеют необычный вид или повреждение, то их лучше не использовать.

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