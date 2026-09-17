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Зеленые помидоры не пропадут: топ-3 легкие рецепты, которые спасут ваш урожай
Зеленые помидоры можно превратить в хрустящую закуску или ароматный салат.
После первых холодов на огороде часто остается немало помидоров, которые не успели созреть. Выбрасывать зеленые плоды совсем не обязательно: из них можно приготовить хрустящие закуски, ароматный салат или пикантную консервацию на зиму.
В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта, благодаря которым последний урожай не пропадет.
Маринованные зеленые помидоры с чесноком
Это один из самых простых способов использовать недозрелые плоды. Помидоры получаются хрустящими, ароматными и с легкой кисло-сладкой ноткой.
Ингредиенты
На одну трехлитровую банку понадобятся:
1,5–2 кг зеленых помидоров;
5–6 зубчиков чеснока;
1–2 зонтика укропа;
5–6 горошин черного перца;
2–3 горошины душистого перца;
2 лавровых листа.
Для маринада:
1 л воды;
2 ст. л. соли;
3 ст. л. сахара;
100 мл 9% уксуса.
Приготовление
Помидоры следует хорошо промыть и удалить плодоножки. Большие экземпляры можно разрезать пополам или на четвертинки, а небольшие оставить целиком.
На дно стерилизованной банки выложить укроп, чеснок, лавровый лист и перец. Затем плотно заполнить емкость помидорами.
Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар. После полного растворения кристаллов влить уксус.
Горячим маринадом залить овощи до самого верха банки. Накройте стерильной крышкой и оставьте примерно на 10 минут. Затем слить жидкость обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить помидоры.
Банку герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить под теплым одеялом до полного охлаждения.
Зеленые помидоры по-корейски
Если хочется не просто сохранить урожай, а получить яркую пикантную закуску, следует приготовить зеленые помидоры с морковью, чесноком и специями.
Ингредиенты
1 кг зелёных помидоров;
1 большая морковь;
1 сладкий перец;
4–5 зубчиков чеснока;
небольшой пучок петрушки или кинзы;
2 ст. л. сахара;
1 ч. л. соли;
50 мл растительного масла;
50 мл 9% уксуса;
0,5 ч. л. молотого кориандра;
острый перец — по вкусу.
Как приготовить
Помидоры нарезать тонкими дольками. Морковь натереть на специальной терке или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец порезать полосками.
Чеснок измельчить, зелень мелко порезать. В большой миске смешать все овощи, добавить соль, сахар, кориандр и острый перец.
Отдельно чуть-чуть подогреть растительное масло, но не доводить его до кипения. Влить жир в овощи, добавить уксус и тщательно перемешать.
Закуску нужно накрыть и поставить в холодильник как минимум на несколько часов. Еще лучше оставить ее на ночь — тогда овощи хорошо пропитаются маринадом.
Такое блюдо можно есть сразу. Для продолжительного хранения его следует разложить в стерилизованные банки и провести соответствующую термическую обработку.
Салат из зеленых помидоров на зиму
Еще один способ спасти последний урожай — приготовить овощной салат. Он хорошо подходит как самостоятельная закуска или дополнение к картофелю, кашам и мясным блюдам.
Ингредиенты
1 кг зелёных помидоров;
500 г репчатого лука;
500 г моркови;
500 г сладкого перца;
100 мл растительного масла;
2 ст. л. сахара;
1 ст. л. соли;
80–100 мл 9% уксуса;
5–6 горошин черного перца;
2 лавровых листа.
Способ приготовления
Помидоры порезать маленькими кусочками. Лук очистить и порезать полукольцами, морковь натереть на большой терке. Перец почистить от семян и порезать соломкой.
Все овощи сложить в большую кастрюлю. Добавить соль, сахар, растительное масло, перец и лавровый лист. Перемешайте и оставьте примерно на 30–40 минут, чтобы овощи пустили сок.
Кастрюлю поставить на средний огонь. После закипания тушить салат около 20–25 минут, периодически перемешивая.
В конце добавить уксус и прогреть смесь еще несколько минут. Горячий салат разложить в предварительно стерилизованные банки и закрутить крышками.
Емкости перевернуть и укутать до полного охлаждения. Сохранять заготовку нужно в прохладном темном месте.
Можно ли есть зеленые помидоры
В зеленых томатах содержится соланин — природное соединение, характерное для незрелых пасленовых. Есть много сырых зеленых помидоров не стоит.
В то же время, кулинарная обработка и маринование традиционно используются для приготовления недозрелых томатов. Для домашних заготовок лучше брать здоровые плоды без признаков гниения или порчи.
Особенно осторожными следует быть с очень мелкими, жесткими и явно недозрелыми плодами. Если помидоры имеют необычный вид или повреждение, то их лучше не использовать.