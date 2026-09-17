Россия нашла новый способ использовать Беларусь для «Шахедов»: Флэш раскрыл детали

Сергей Флеш

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Российские войска не используют Беларусь для непосредственного управления ударными «Шахедами», однако беспилотники могут пользоваться белорусскими мобильными сетями для передачи служебной информации.

Об этом внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал Radio NV.

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По словам эксперта, он обратил внимание на особенности маршрутов реактивных и обычных «Шахедов». Беспилотники, как он отметил, часто держатся вблизи белорусской границы. По мнению Бескрестнова, это может быть связано с использованием коммерческих LTE-сетей Беларуси.

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«Сейчас нельзя сказать, что Россия использует однажды Беларусь. У меня есть такое наблюдение, я уже писал о том, что если мы увидим и посмотрим движение реактивных и обычных Шахедов, то они держатся у границы с Беларусью. И я сделал такой вывод: „Шахеды“, наверное, имеют связь с коммерческими LTE-сетями (сетями мобильной связи — ред.) Беларуси», — рассказал он.

Бескрестнов объяснил, что у каждого российского «Шахеда» SIM-карта российского мобильного оператора, которая предусматривает возможность роуминга в Беларуси.

«Я считаю, что такое движение „Шахедов“, странное, объясняется только тем, что они пытаются держаться рядом с границей Беларуси для того, чтобы иметь связь, LTE-связь с коммерческими сетями Беларуси, для того чтобы передавать информацию. То есть мы не говорим о точках mesh-управления онлайн „Шахедами“, которые раньше были», — объяснил Флэш.

По его словам, нынешний механизм отличается от предварительной схемы использования белорусской территории для управления беспилотниками.

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«Это совершенно другая история», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что через мобильные сети «Шахеды» могут передавать информацию о своем полете, однако это не означает, что операторы управляют ими в режиме реального времени.

«Это трекинг, это служебная информация, то есть „Шахед“ не управляется онлайн, он передает информацию, свои данные телеметрии, где он видит РЭБ, где нет РЭБа. Это также важно для России, они используют это для того, чтобы строить коридоры. Они анализируют, как у них летают „Шахеды“. То есть, это служебная информация, но там нет управления», — рассказал советник.

Бескрестнов также добавил, что Беларусь имеет возможность ограничить использование роуминга для российских SIM-карт, однако, по его словам, не делает этого.

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Ранее сообщалось, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что войска РФ усилили атаки на пограничную инфраструктуру на западе Украины.

Мы ранее информировали, что Демченко заявил, что Беларусь продолжает оказывать России помощь в нанесении ударов по Украине, в том числе через функционирование ретрансляторов.

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