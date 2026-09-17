Угрожал украинцам: Эстония выслала россиянина и запретила возвращаться

Флаг Эстонии / © Unsplash

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В Эстонии аннулировали вид на жительство гражданина России, после чего его выслали из страны и на десять лет закрыли въезд.

Об этом сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

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По данным ведомства, мужчина систематически нарушал общественный порядок, прибегал к насилию, совершал правонарушения против собственности и неоднократно испытывал проблемы с законом.

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В то же время решение о прекращении действия вида на жительство и последующую депортацию не основывалось на одном эпизоде. Одним из случаев, на которые обратили внимание стражи порядка, стал звонок россиянина в Центр тревоги. Во время разговора он угрожал украинцам и не скрывал своей ненависти к ним.

После комплексной оценки обстоятельств власти аннулировали гражданину РФ вид на жительство, выслали его из Эстонии и установили десятилетний запрет на въезд в страну.

В PPA подчеркнули, что вид на жительство позволяет иностранцу находиться в Эстонии, но в то же время предусматривает обязанность соблюдать законы и не нарушать общественный порядок.

Законодательство Эстонии предусматривает возможность досрочного отмены вида на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности или систематически нарушает закон. При принятии таких решений власти учитывают поведение человека, его предварительные правонарушения и возможные риски.

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Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться.

Мы ранее информировали, что Германия после начала полномасштабного вторжения России в Украину выслала из страны около 400 граждан РФ, среди которых более 80 имели дипломатический статус.

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