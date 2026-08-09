Германия массово высылает россиян: Берлин депортирует сторонников Путина

Германия

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия выслала из страны около 400 граждан РФ, из которых более 80 имели дипломатический статус.

Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на данные немецких государственных органов.

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По данным издания, после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Германия выслала более 80 российских дипломатов. Значительная часть из них, возможно, была сотрудниками российских спецслужб, работавшими под дипломатическим прикрытием.

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В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили газете BILD, что численность персонала российского посольства в Берлине существенно сократилась с начала войны. Последняя высылка российских дипломатов состоялась в январе 2026 года.

Кроме того, по информации BILD, с февраля 2022 года Германия депортировала ещё 313 граждан России. Эти данные издание получило в ответ на запрос, направленный в Министерство внутренних дел ФРГ.

Таким образом, общее число россиян, которых Германия выслала или депортировала из страны после начала полномасштабной войны, составляет около 400 человек.

После Бучи выслали 40 дипломатов

Одна из крупнейших одновременных высылок российских дипломатов произошла в апреле 2022 года, после того как мир узнал о массовых убийствах мирных жителей в Буче Киевской области, совершенных российскими военными. Тогда правительство Германии объявило персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических учреждений.

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BILD также приводит пример дела, связанного с подозрениями в шпионаже в пользу России. После задержания Илоны В., которая, по версии следствия, с ноября 2023 года работала на российскую разведку, Германию был вынужден покинуть её предполагаемый куратор, связанный с российским посольством.

Тогда Министерство иностранных дел Германии заявило: «Федеральное правительство не терпит шпионажа в Германии — тем более под прикрытием дипломатического статуса».

После этого российского посла вызвали в МИД Германии и сообщили о высылке соответствующего дипломата.

Россия имеет три представительства в Германии

Несмотря на масштабное сокращение дипломатического присутствия, у России по-прежнему есть дипломатические представительства в Германии.

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Как сообщает BILD, речь идет о посольстве в Берлине, консульстве в Бонне и почетном консульстве в Нюрнберге.

Напомним, что после недавнего инцидента с беспилотником, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига в Германии заявили о ежедневных атаках в рамках гибридной войны.

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