Кремль. / © Associated Press

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В России вызывающе называют инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига «спешно слаженной провокацией». Более того — обвинили в этом Киев, которому это выгодно.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в ФНС.

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В Москве фактически без доказательств заявили, что ситуация якобы выгодна Украине и «милитаристскому крылу» европейского политического класса.

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В дипломатическом учреждении страны-агрессорки прибегли к дерзким обвинениям в адрес Украины. Мол, ей вроде бы «отчаянно не хватает вооружений», а европейским правительствам — аргументов для дальнейшей финансовой поддержки Киева.

Кроме того, российские дипломаты обвинили Германию в якобы «антироссийской истерии». В Москве дерзко заявляют, что будто любые подобные инциденты якобы заканчиваются обвинениями РФ «при полном отсутствии улик».

В посольстве также высмеяли заявления о возможной угрозе для Германии и НАТО, назвав тех, кто говорит об «акте войны», «самыми ястребами».

Инцидент в аэропорту Лейпцига

На этой неделе в аэропорту Лейпцига в Германии была закрыта взлетно-посадочная полоса после того, как вблизи украинского грузового самолета авиакомпании «Авиалинии Антонова» обнаружили дрон со взрывчаткой. Для обезвреживания БПЛА привлекли роботизированный комплекс саперов.

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Издание BBC пишет, что следы могут вести к России. Хотя прямых доказательств пока нет, но предыдущие операции российских агентурных сетей в странах Европы демонстрируют подобные методы и могут свидетельствовать о возможном следе Москвы.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявила, что разведка США связала именно Россию с дроном со взрывчаткой. Разведчики считают, что диктатор Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться проверить готовность Альянса реагировать на агрессию.

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