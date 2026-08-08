Ночной обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло, последние данные

На местах работали спасатели / © Associated Press

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Число пострадавших в Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки увеличилось до 4 человек.

Об этом сообщили в КОВА.

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«Среди пострадавших — один ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Увеличилось и количество поврежденных объектов. В настоящее время повреждены 9 частных домов, один — уничтожен. Также повреждены хозяйственные постройки, 2 автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

Последствия атаки

Атака по Киевщине 8 августа — что известно

Российская армия в ночь на 8 августа атаковала Украину шестью баллистическими ракетами «Искандер-М», зенитными ракетами С-400 и 151 дроном типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Ракеты и дроны летели из Брянской и Курской областей, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарской, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского (Крым).

В селе Пуховка Броварского района Киевщины из-за атаки погибли три человека, среди них — ребенок. Еще три человека пострадали. Разрушены дом, беседки и два автомобиля. После удара вспыхнули пожары — в частности, горел склад.

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