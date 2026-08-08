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Нічний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла, останні дані
Чергова атака окупантів на Київську область спричинила непоправні втрати. Під удар потрапив Броварський район.
Кількість постраждалих у Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки зросла до 4 осіб.
Про це повідомили у КОВА.
«Серед постраждлих — одна дитина. Усі постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Збільшилася і кількість пошкоджених об’єктів. Наразі пошкоджено 9 приватних будинків, один — знищено. Також пошкоджені господарські споруди, 2 автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.
Атака по Київщині 8 серпня — що відомо
Російська армія в ніч проти 8 серпня атакувала Україну шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М», зенітними ракетами С-400 та 151 дроном типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Ракети та дрони летіли з Брянської і Курської областей, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).
У селі Пухівка Броварського району Київщини через атаку загинули троє людей, серед них — дитина. Ще троє людей постраждали. Зруйновано будинок, альтанки та дві автівки. Після удару спалахнули пожежі — зокрема, горів склад.