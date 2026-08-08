Що буде, якщо їсти яйця щодня: ось що відбувається з організмом

Чи можна їсти яйця щодня / © pexels.com

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Яйця належать до продуктів, навколо яких уже багато років точаться дискусії. Донедавна їх часто радили обмежувати через високий вміст холестерину, однак сучасні наукові дані свідчать: для більшості здорових людей помірне споживання яєць може бути частиною збалансованого раціону.

Водночас дослідники наголошують, що оцінювати користь або ризики потрібно не за одним продуктом, а з урахуванням усього способу харчування, способу життя та стану здоров’я людини. Що потрібно про це знати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Яйця — джерело білка

Одне велике яйце містить близько 6–7 грамів високоякісного білка. Він забезпечує організм амінокислотами, необхідними для підтримання м’язової маси, відновлення тканин і нормальної роботи імунної системи.

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Саме тому яйця часто входять до раціону спортсменів, людей похилого віку та тих, хто прагне збільшити споживання білка без значного підвищення калорійності меню.

Організм отримує важливі поживні речовини

Яйця містять не лише білок, а й низку вітамінів і мінералів, серед яких:

холін;

вітаміни A, D, B2 і B12;

селен;

йод;

фосфор;

лютеїн;

зеаксантин.

Особливу увагу науковці приділяють холіну. Ця речовина бере участь у роботі нервової системи, синтезі клітинних мембран і функціонуванні печінки. Більшість людей отримують його недостатньо, тому яйця є одним із найкращих природних джерел цього нутрієнта.

Можуть довше підтримувати відчуття ситості

Завдяки поєднанню білка та жирів яйця засвоюються повільніше, ніж продукти, багаті на рафіновані вуглеводи. Це допомагає довше зберігати відчуття ситості після їжі.

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Однак науковці зазначають, що контроль маси тіла залежить насамперед від загальної калорійності раціону, фізичної активності та інших харчових звичок, а не від одного окремого продукту.

Чи корисні яйця для здоров’я очей

У жовтку містяться лютеїн і зеаксантин — каротиноїди, які накопичуються в сітківці ока. Вони виконують антиоксидантну функцію та пов’язані з підтриманням нормального зору.

Дослідження свідчать, що достатнє споживання цих речовин може бути одним із чинників профілактики вікових змін органів зору, хоча саме яйця не можна розглядати як окремий засіб захисту очей.

Чи підвищують яйця рівень холестерину

Це питання залишається одним із найпоширеніших. Одне яйце містить приблизно 185–200 мг холестерину, проте сучасні дослідження показують, що для більшості здорових людей харчовий холестерин впливає на рівень холестерину в крові значно менше, ніж надлишок насичених і трансжирів у раціоні.

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Водночас результати рандомізованих досліджень свідчать, що регулярне споживання яєць може дещо підвищувати рівень як LDL («поганого»), так і HDL («хорошого») холестерину. При цьому співвідношення між ними у більшості досліджень істотно не змінюється, а реакція організму є індивідуальною.

Саме тому фахівці дедалі частіше оцінюють не окремі продукти, а загальний стиль харчування.

Чи можна їсти яйця щодня

Для більшості здорових дорослих людей регулярне вживання одного яйця на день вважається безпечним і може бути частиною здорового раціону.

Деякі дослідження показують, що й два яйця на день можуть вписуватися в збалансоване харчування, якщо людина не має протипоказань і загалом дотримується здорового способу життя. Водночас переконливих доказів того, що більша кількість яєць приносить додаткову користь, наразі немає.

Кому варто порадитися з лікарем

Хоча для більшості людей яйця не становлять проблеми, існують ситуації, коли їхню кількість у раціоні бажано обговорити з лікарем або дієтологом.

Це стосується людей із:

сімейною гіперхолестеринемією;

підвищеним рівнем LDL-холестерину;

серцево-судинними захворюваннями;

цукровим діабетом (за наявності індивідуальних рекомендацій лікаря);

алергією на яйця.

Крім того, у частини людей спостерігається підвищена чутливість до харчового холестерину. У таких випадках навіть помірне споживання яєць може сильніше впливати на рівень холестерину в крові, тому рекомендації мають бути індивідуальними.

Має значення і спосіб приготування

Користь страви залежить не лише від яєць, а й від того, з чим їх їдять. Варені яйця, пашот або омлет із великою кількістю овочів зазвичай є більш збалансованим вибором, ніж яйця, обсмажені у великій кількості вершкового масла чи подані разом із беконом, ковбасою або іншими продуктами з високим вмістом насичених жирів і солі.

Саме загальна якість раціону має найбільший вплив на здоров’я серця та судин.

Їсти чи не їсти?

Сучасні наукові дані не підтверджують, що щоденне вживання одного яйця є шкідливим для більшості здорових людей. Яйця забезпечують організм повноцінним білком, холіном, вітамінами та антиоксидантами, а також можуть допомагати довше зберігати відчуття ситості.

Разом із тим універсальної норми для всіх не існує. Якщо людина має порушення ліпідного обміну, серцево-судинні захворювання або інші стани, що потребують спеціальної дієти, оптимальну кількість яєць варто визначати разом із лікарем.

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