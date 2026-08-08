Після ударів РФ у супермаркетах проблеми з продуктами: покупці масово показують порожні полиці (фото)

Порожні полиці у магазинах. / © Threads

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У супермаркетах «Сільпо» та «Фора», що входять до мережі Fozzy Group, виникли проблеми з постачаннями продуктів. У магазинах пустують полиці з різними видами товарів. Збої в роботі торговельних мереж сталися через масований удар по складах РФ на Київщині 5 серпня.

Про проблеми покупці повідомили у Мережі — ТСН.ua зібрав реакцію.

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Розпродаж продуктів у «Форі»

Під час атаки було знищено склади зберігання продукції мережі. У магазинах виникли труднощі з постачання продукції. Покупці повідомили про відсутність звичних товарів, але також розповіли, що у магазинах міста Бровари розпочали знижки на «врятовані продукти».

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Полиці у «Форі». / © Threads

Розпродаж продуктів у «Форі». / © Threads

Розпродаж продуктів у «Форі». / © Threads

У «Форі» наголошують, що усі магазини працюють у звичному режимі. Водночас представники мережі пояснили, що внаслідок російських атак були знищені важливі склади з продукцією — частину товарних запасів, техніку і обладнання. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший асортимент, а деякі товари можуть повністю зникнути з полиць.

У «Форі» наголошують, що усі магазини працюють у звичному режимі. / © Threads

Оголошення про збої у «Сільпо»

Супермаркети мережі «Сільпо» попередили покупців про перебої з постачанням товарів і продуктів. Втім, про труднощі з постачаннями повідомляють і покупці у Вінниці. Зокрема, пустують полиці з м’ясом, фруктами і овочами,

У Threads покупці пишуть, що у низці магазинів навіть з’явилися відповідні оголошення. Однак у компанії запевняють, що невдовзі вітрини знову будуть забиті продуктами.

«Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку», — йдеться в оголошення торгівельної мережі.

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У магазинах «Сільпо» попередили про проблеми з постачанням продуктів. / © Threads

У магазинах «Сільпо» попередили про проблеми з постачанням продуктів. / © Threads

У магазинах «Сільпо» попередили про проблеми з постачанням продуктів. / © Threads

У магазинах «Сільпо» попередили про проблеми з постачанням продуктів. / © Threads

Атака РФ 5 серпня — що відомо

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня армія РФ здійснила масований удар по Київщині, вбивши щонайменше 16 осіб. Окупанти атакували складські та виробничі приміщення українських виробників. Зокрема, було знищено об’єкти «Епіцентру», «Розетки», «Сільпо», «PUMA» тощо.

Російська армія вдарила по розподільчих центрах «Сільпо». Загинуло шестеро працівників. Мережа магазинів «Фора» також зазнала значних втрат: зруйновано склади фреш-продукції та заморожених товарів.

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