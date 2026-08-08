После ударов РФ в супермаркетах проблемы с продуктами: покупатели массово показывают пустые полки (фото)

Пустые полки в магазинах.

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В супермаркетах «Сільпо» и «Фора», входящих в сеть Fozzy Group, возникли проблемы с поставками продуктов. В магазинах резвятся полки с разными видами товаров. Сбои в работе торговых сетей произошли из-за массированного удара по складам РФ в Киевской области 5 августа.

О проблемах покупатели сообщили в Сети — ТСН.ua собрал реакцию.

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Распродажа продуктов в «Форе»

В ходе атаки были уничтожены склады хранения продукции сети. В магазинах возникли сложности по поставке продукции. Покупатели сообщили об отсутствии привычных товаров, но также рассказали, что в магазинах Бровары начали скидки на «спасенные продукты».

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Полки в «Форе».

Распродажа продуктов в «Форе».

Распродажа продуктов в «Форе».

В «Форе» отмечают, что все магазины работают в обычном режиме. В то же время представители сети объяснили, что в результате российских атак были уничтожены важные склады с продукцией — часть товарных запасов, технику и оборудование. Поэтому в магазинах временно может быть значительно меньший ассортимент, а некоторые товары могут полностью исчезнуть с полок.

В «Форе» отмечают, что все магазины работают в обычном режиме.

Объявление о сбоях в «Сільпо»

Супермаркеты сети «Сільпо» предупредили покупателей о перебоях с поставкой товаров и продуктов. Впрочем, о трудностях со снабжением сообщают и покупатели в Виннице. В частности, пустуют полки с мясом, фруктами и овощами,

В Threads покупатели пишут, что в ряде магазинов даже появились соответствующие объявления. Однако в компании уверяют, что вскоре витрины снова будут забиты продуктами.

«Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру некоторые товары требуют больше времени на доставку», — говорится в объявлении торговой сети.

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В магазинах «Сільпо» предупредили о проблемах с поставкой продуктов.

В магазинах «Сільпо» предупредили о проблемах с поставкой продуктов.

В магазинах «Сільпо» предупредили о проблемах с поставкой продуктов.

В магазинах «Сільпо» предупредили о проблемах с поставкой продуктов.

Атака РФ 5 августа — что известно

Напомним, ночью против 5 августа армия РФ нанесла массированный удар по Киевщине , убив по меньшей мере 16 человек. Оккупанты атаковали складские и производственные помещения украинских производителей. В частности, были уничтожены объекты «Эпицентра», «Розетки», «Сильпо», «PUMA» и т.д.

Российская армия ударила по распределительным центрам «Сильпо». Погибли шесть работников. Сеть магазинов «Фора» также понесла значительные потери: разрушены склады фреш-продукции и замороженных товаров.

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