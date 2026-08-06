Пенсионерам готовят масштабные проверки: кого коснутся и как не потерять выплаты

пенсия. / © УНИАН

Реклама

В Украине могут провести масштабную проверку получателей пенсий и пожизненного содержания. Части пенсионеров придется дополнительно подтвердить свое право на выплаты, потому что в случае непредоставления необходимых документов это может сказаться на дальнейшем начислении пенсий.

Кому из украинских пенсионеров ждут проверки, сообщило издание. Новости.LIVE .

Реклама

Украинцам во время проверок пенсионного статуса могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие страховой стаж и право на получение выплат. В частности, это касается случаев, когда:

Реклама

были утрачены документы из-за войны войны;

человек уехал за границу;

отсутствуют некоторые данные в пенсионных реестрах.

Данные пенсионеров будут регулярно сверять с государственными реестрами для проверки законности назначения и выплаты средств. Речь идет о действиях, предусматриваемых обновленной Методикой верификации пенсионных выплат, утвержденной приказом №347 Министерства финансов от 30 июня 2026-го.

Какая процедура проверки

Процедура проверки будет состоять из трех основных этапов:

Специалисты проверят личные данные пенсионера или его законного представителя. Информацию сверят с государственными реестрами и базами. После этого будет оценена правомерность назначения и последующего начисления пенсионных выплат.

Для этого Пенсионный фонд будет получать необходимые сведения через систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов «Трембита». При необходимости могут привлекать информационные системы Министерства внутренних дел.

Реклама

В частности, в ходе проверок будут привлекаться сведения из налогового и демографического реестров, реестра актов гражданского состояния, баз ПФУ, систем социальной сферы, а также других государственных информресурсов.

При проверке также будут сверяться сведения:

о смерти получателей пенсии;

смену группы инвалидности;

оформление выезда на постоянное проживание за границу;

отбывание наказания;

другие данные по пересечению границы;

право на доплаты жителям горных населенных пунктов.

В Пенсионном фонде советуют гражданам советуют самостоятельно сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на право получать пенсию. При необходимости необходимо предоставить дополнительные документы или восстановить сведения о страховом стаже и трудовой деятельности.

В то же время, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории или была потеряна, то информацию о стаже можно попытаться обновить через бывших работодателей, архивные учреждения или другие доступные источники.

Реклама

Украинцы, находящиеся за пределами страны, могут обратиться в консульские учреждения или дипломатические представительства. Там должны помочь правильно оформить обращение в ПФУ и разъяснить подтверждение пенсионного статуса или внесение необходимых изменений.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине уже с 2 августа будут оформлять пенсии по-другому. Пенсионный фонд часть необходимых документов будет получать самостоятельно. Теперь не будут требовать от украинцев документы, если нужные сведения содержатся в государственных реестрах. В частности, данные о трудовой деятельности.

В августе большинство украинских пенсионеров не увидят общего повышения выплат, поскольку очередную индексацию провели еще в марте. В то же время, некоторые категории граждан могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости, а также предусмотренные законом возрастные надбавки, которые Пенсионный фонд начисляет автоматически.

Новости партнеров