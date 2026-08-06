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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Снова рыжая: Линдсей Лохан неожиданно сменила цвет волос

Актриса вспомнила свой культовый образ, который сделал ее знаменитой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Линдсей Лохан

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

40-летняя американская актриса Линдсей Лохан неожиданно вернулась к культовому рыжему цвету волос. Обновленный образ она показала в своем Instagram, удивив поклонников неожиданной сменой имиджа.

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Звезда продемонстрировала насыщенный медно-рыжий оттенок, который напоминает ее легендарный образ времен начала карьеры. Именно с рыжими волосами Лохан многие поклонники запомнили ее после ролей в популярных фильмах, в том числе в комедии «Дрянные девчонки» и семейной картине «Ловушка для родителей».

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Поклонники звезды активно обсуждают преображение в комментариях. Многие признались, что возвращение рыжего цвета вызвало у них ностальгию по самым известным образам Лохан. Однако нашлись и те, кто думает, что это всего лишь парик.

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