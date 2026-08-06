Пара купила дом на райском острове за копейки и "попала на деньги" (фото)

Британские супруги Алекс и Эмма

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Британские супруги Алекс и Эмма приобрели дом на Сицилии всего за 35 тыс. фунтов стерлингов для отдыха. Впоследствии пара осознала, что затраты на ремонт могут превысить 100 тыс. фунтов и угрожают ее главной мечте о жилье в Великобритании.

Об этом пишет Express.

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Ютуберы Алекс и Эмма приобрели шестикомнатный дом на солнечной Сицилии за 35 тыс. фунтов стерлингов (около 2,1 млн грн). Сначала они рассчитывали, что на обновление жилья понадобится еще около 45 тыс. фунтов (2,7 млн. грн.). Однако сейчас супруги опасаются, что реальная стоимость ремонта может оказаться значительно выше, поэтому их давняя мечта о собственном жилье в Британии окажется под угрозой.

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Пара, воспитывающая двоих детей и ведущая YouTube-канал Travel Beans, купила дом два года назад. В то же время она решила отложить ремонтные работы.

«Каждый фунт, который мы тратим на дом в Сицилии, отдаляет нашу мечту о жилье в Великобритании. Сейчас мы задаемся вопросом: куда мы хотим вложить следующие 50 или 60 тысяч фунтов на этом этапе нашей жизни», — объяснила Эмма.

По словам Алекса, они все чаще задумываются над тем, как объединить обе свои мечты.

«Наша главная мечта — иметь дом в Великобритании. Мы задумываемся, не начинают ли эти две мечты конкурировать между собой», — сказал мужчина.

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Несмотря на сомнения, супруги не отказались от планов по итальянской недвижимости. Они хотят отреставрировать террасу на крыше с видом на Средиземное море, обустроить еще одну ванную и выполнить ряд других ремонтных работ.

Место, где расположен дом супругов

Сначала семья оценивала стоимость ремонта в 45 тыс. фунтов. Однако после общения с друзьями Сарой и Лукой, которые также занимаются масштабной реконструкцией жилья, они пришли к выводу, что общие расходы вместе с покупкой дома могут превысить 100 тыс. фунтов (более 6 млн грн).

Алекс пошутил: «Худшее, что могло произойти, — люди, которые знают больше нас, разрушили наши мечты».

«Не превращается ли этот дом в бездонную яму для денег? Возможно, эти средства лучше бы потратить на что-то другое? Сара и Лука сказали нам, что сумма, которую им назвали за ремонт, могла даже удвоиться. Поскольку у них намного больше опыта, чем у нас, было бы глупо не прислушиваться к их предупреждению», — добавила Эмма.

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Комната в доме супругов

Отмечается, что в нескольких регионах Италии, среди которых Сицилия, Сардиния и Тоскана, действуют программы продажи заброшенных домов по символической цене в 1 евро. Их цель — восстановить старые здания и дать новую жизнь небольшим общинам, которые постепенно приходят в упадок.

Впрочем, такие объекты почти всегда нуждаются в дорогостоящем ремонте, в чем Алекс и Эмма убеждаются на собственном опыте.

Супруги также рассказали, почему в свое время решили приобрести дом именно на Сицилии.

«Покупка дома в Сицилии не была для нас случайным решением. Всю нашу взрослую жизнь мы искали нестандартные способы жить, ставили свободу во главу угла и доказывали, что для этого не нужны огромные деньги. Мы любим Сицилию. Здесь можно жить в более спокойном ритме и создавать семейные воспоминания, пока наши дети еще маленькие», — объяснила Эмма.

Алекс поддержал жену и отметил: «Впоследствии этот дом может стать местом, где мы проведем пенсию. Для нас он олицетворяет свободу от традиционного образа жизни».

К слову, итальянский остров Сардиния предлагает безвозвратные гранты до 15 тыс. евро для тех, кто решится переехать в падшие деревни и городки с населением до 5000 человек, в том числе и для иностранцев. Программа призвана бороться с депопуляцией. Выплаты возмещают до 50% расходов на покупку, ремонт или реконструкцию первого жилья, которое должно стать основным местом жительства.

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