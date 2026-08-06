Пара купила будинок на райському острові за копійки і "попала на гроші" (фото)

Британське подружжя Алекс і Емма / © Travel Beans/YouTube

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Британське подружжя Алекс і Емма придбали будинок на Сицилії всього за 35 тис. фунтів стерлінгів для відпочинку. Згодом пара усвідомила, що витрати на ремонт можуть перевищити 100 тис. фунтів і загрожують їїголовній мрії про житло у Великій Британії.

Про це пише Express.

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Ютубери Алекс і Емма придбали шестикімнатний будинок на сонячній Сицилії за 35 тис. фунтів стерлінгів (близько 2,1 млн грн). Спочатку вони розраховували, що на оновлення житла знадобиться ще близько 45 тис. фунтів (2,7 млн грн). Однак зараз подружжя побоюється, що реальна вартість ремонту може виявитися значно вищою, через що їхня давня мрія про власне житло у Британії опиниться під загрозою.

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Пара, яка виховує двох дітей та веде YouTube-канал Travel Beans, купили будинок два роки тому. Водночас нині вона вирішили відкласти ремонтні роботи.

«Кожен фунт, який ми витрачаємо на будинок у Сицилії, віддаляє нашу мрію про житло у Великій Британії. Зараз ми ставимо собі запитання: куди ми хочемо вкласти наступні 50 чи 60 тисяч фунтів на цьому етапі нашого життя», — пояснила Емма.

За словами Алекса, вони дедалі частіше замислюються над тим, як поєднати обидві свої мрії.

«Наша головна мрія — мати будинок у Великій Британії. Ми замислюємося, чи не починають ці дві мрії конкурувати між собою», — сказав чоловік.

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Попри сумніви, подружжя не відмовилося від планів щодо італійської нерухомості. Вони хочуть відреставрувати терасу на даху з виглядом на Середземне море, облаштувати ще одну ванну кімнату та виконати низку інших ремонтних робіт.

Місце, де розташований будинок подружжя / © Travel Beans/YouTube

Спочатку сім’я оцінювала вартість ремонту у 45 тис. фунтів. Проте після спілкування з друзями — Сарою та Лукою, які також займаються масштабною реконструкцією житла, — вони дійшли висновку, що загальні витрати разом із купівлею будинку можуть перевищити 100 тис. фунтів (понад 6 млн грн).

Алекс пожартував: «Найгірше, що могло статися, — люди, які знають більше за нас, зруйнували наші мрії».

«Чи не перетворюється цей будинок на бездонну яму для грошей? Можливо, ці кошти краще було б витратити на щось інше? Сара й Лука сказали нам, що сума, яку їм назвали за ремонт, могла навіть подвоїтися. Оскільки вони мають набагато більше досвіду, ніж ми, було б нерозумно не прислухатися до їхнього попередження», — додала Емма.

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Кімната в будинку подружжя / © Travel Beans/YouTube

Зазначається, що в кількох регіонах Італії, серед яких Сицилія, Сардинія та Тоскана, діють програми продажу занедбаних будинків за символічну ціну в 1 євро. Їхня мета — відновити старі будівлі та дати нове життя невеликим громадам, які поступово занепадають.

Втім, такі об’єкти майже завжди потребують дорогого ремонту, у чому Алекс і Емма переконуються на власному досвіді.

Подружжя також розповіло, чому свого часу вирішило придбати будинок саме на Сицилії.

«Купівля будинку на Сицилії не була для нас випадковим рішенням. Усе наше доросле життя ми шукали нестандартні способи жити, ставили свободу на перше місце й доводили, що для цього не потрібні величезні гроші. Ми любимо Сицилію. Тут можна жити у спокійнішому ритмі та створювати сімейні спогади, поки наші діти ще маленькі», — пояснила Емма.

Алекс підтримав дружину та зазначив: «Згодом цей будинок може стати місцем, де ми проведемо пенсію. Для нас він уособлює свободу від традиційного способу життя».

До слова, італійський острів Сардинія пропонує безповоротні гранти до 15 тис. євро для тих, хто наважиться переїхати до занепалих сіл і містечок із населенням до 5000 людей, зокрема й для іноземців. Програма покликана боротися з депопуляцією. Виплати покривають до 50% витрат на купівлю, ремонт або реконструкцію першого житла, яке має стати основним місцем проживання.

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