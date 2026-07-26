Пара придбала старовинний будинок і виявила в ньому несподіваних сусідів

Старовинний будинок/ Sk.cnhfnbdyt pj,hf;tyyz / © Pixabay

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Подружжя зі США, яке придбало на аукціоні старовинний будинок майже за пів мільйона доларів, після заселення виявило несподіваних «сусідів». Поки оселя близько десяти років стояла порожньою, у ній оселилася численна популяція змій.

Про це повідомляє видання Mirror.

Тайлер і Лорен Болдін купили історичний кам’яний будинок 1830-х років у містечку Пайн-Гроув, штат Пенсильванія, ще у 2020 році. За нерухомість площею близько 560 квадратних метрів із шістьма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами вони заплатили на аукціоні 460 тисяч доларів.

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Однак після переїзду разом із двома дітьми сім’я швидко зрозуміла, що в будинку вони житимуть не самі. За роки, поки будівля залишалася без господарів, у ній облаштувалися змії.

«Купуючи наш будинок, ми не усвідомлювали, що заразом купуємо і чималу популяцію змій», — пожартував Тайлер у відео, опублікованому в TikTok.

За його словами, плазуни регулярно з’являються як усередині, так і зовні будинку. На одному з відео видно, як дві довгі чорні змії піднімаються по кам’яній стіні й заповзають під дах ганку через невеликий отвір, тоді як ще одна лежить просто біля входу до будинку.

Спочатку власник не поспішав позбуватися чорних змій, оскільки вважав, що вони допомагають відлякувати небезпечніші види. Втім, згодом він переконався, що різні плазуни можуть мирно співіснувати на одній території.

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Щоб зменшити кількість небажаних гостей, родина завела двох котів для боротьби з гризунами, які приваблюють змій. Крім того, подружжя активно ремонтує будинок, закладаючи тріщини у фундаменті та інші місця, де плазуни можуть облаштовувати схованки.

Тайлер також придбав спеціальний пристрій для безпечного вилову змій. За його словами, після упіймання він вивозить їх до найближчої лісової місцевості.

Власник будинку розповів, що значну частину вільного часу сім’я витрачає на очищення подвір’я, кам’яних стін, саду та прилеглої лісової ділянки від сміття, старих речей і густих заростей, аби зробити територію менш привабливою для небажаних мешканців.

Нагадаємо, Австрія знайшла нове призначення для будинку, де народився Адольф Гітлер. Відтепер у ньому працює поліція, а сама будівля має стати символом боротьби з нацистською спадщиною.

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