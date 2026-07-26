Пара купила старинный дом и обнаружила в нем неожиданных соседей

Старинный дом / Sk.cnhfnbdyt pj,hf;tyyz / © Pixabay

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Супружеская пара из США, которая приобрела на аукционе старинный дом почти за полмиллиона долларов, после заселения обнаружила неожиданных «соседей». Пока дом около десяти лет стоял пустым, в нём поселилась многочисленная популяция змей.

Об этом сообщает издание Mirror.

Тайлер и Лорен Болдин приобрели исторический каменный дом 1830-х годов в городке Пайн-Гроув, штат Пенсильвания, ещё в 2020 году. За недвижимость площадью около 560 квадратных метров с шестью спальнями и пятью ванными комнатами они заплатили на аукционе 460 тысяч долларов.

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Однако после переезда вместе с двумя детьми семья быстро поняла, что в доме они будут жить не одни. За те годы, пока здание оставалось без хозяев, в нем поселились змеи.

«Покупая наш дом, мы не подозревали, что вместе с ним приобретаем и немалую популяцию змей», — пошутил Тайлер в видео, опубликованном в TikTok.

По его словам, пресмыкающиеся регулярно появляются как внутри, так и снаружи дома. На одном из видео видно, как две длинные чёрные змеи поднимаются по каменной стене и заползают под крышу крыльца через небольшое отверстие, в то время как ещё одна лежит прямо у входа в дом.

Сначала владелец не спешил избавляться от чёрных змей, поскольку считал, что они помогают отпугивать более опасные виды. Однако впоследствии он убедился, что разные пресмыкающиеся могут мирно сосуществовать на одной территории.

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Чтобы уменьшить количество нежелательных гостей, семья завела двух кошек для борьбы с грызунами, которые привлекают змей. Кроме того, супруги активно ремонтируют дом, заделывая трещины в фундаменте и другие места, где пресмыкающиеся могут устраивать укрытия.

Тайлер также приобрел специальное устройство для безопасного отлова змей. По его словам, после отлова он вывозит их в ближайший лес.

Владелец дома рассказал, что значительную часть свободного времени семья тратит на уборку двора, каменных стен, сада и прилегающего лесного участка от мусора, старых вещей и густых зарослей, чтобы сделать территорию менее привлекательной для нежелательных обитателей.

Напомним, что Австрия нашла новое назначение для дома, в котором родился Адольф Гитлер. Отныне в нём размещается полиция, а само здание должно стать символом борьбы с нацистским наследием.

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