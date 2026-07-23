Экскурсионный вертолёт упал на туристов: момент аварии запечатлели на видео

В Китае экскурсионный вертолёт упал на туристов / © скриншот с видео

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В провинции Цинхай на северо-западе Китая экскурсионный вертолёт во время демонстрационного полёта вышел из-под управления и упал на двух туристов, наблюдавших за полётом. Оба пострадавших с травмами головы были госпитализированы.

Об этом сообщило издание Mirror.

Авария произошла в живописной зоне «Чака Скай №1», расположенной вблизи соленого озера в провинции Цинхай. По словам очевидцев, летательный аппарат выполнял демонстрационный полёт на малой высоте в составе группы из трёх автожиров.

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На видео, которое распространилось в сети, видно, как желтый автожир неожиданно начинает терять управление. Из задней части воздушного судна появляется дым, после чего оно резко отклоняется влево и стремительно падает на землю. В момент падения летательный аппарат приземлился на двух туристов, которые находились рядом и наблюдали за полетом.

Пострадавших оперативно доставили в Народную больницу округа Улан. После оказания первой помощи их перевели в более крупное медицинское учреждение в префектуре Хайси. По информации следственной группы, после госпитализации оба туриста оставались в сознании, а их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.

В заявлении представителей властей отмечается, что в результате аварийной посадки автожира два человека на земле получили травмы. После инцидента летательный аппарат был изъят для проведения экспертизы, а туристическая локация временно закрыта.

Предварительные выводы указывают на то, что причиной потери управления могла стать турбулентность в следе от другого автожира, летевшего рядом в составе группы. В то же время эта версия пока проверяется.

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Пассажиры автожира Harbin XLI, который может перевозить двух или трех человек, не пострадали. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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