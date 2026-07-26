Українка купила стару хату за 8 тисяч доларів і рік робила ремонт: які висновки вона зробила

Двір будинку / © Credits

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Мешканка Дніпропетровщини Аліна, яка придбала старий будинок у селі за 8 тисяч доларів, через рік після покупки поділилася власним досвідом ремонту. Вона показала, як змінилося житло, та розповіла, з якими труднощами їй довелося зіткнутися.

Про це дівчина розповіла у своєму TikTok.

За словами жінки, головна порада для тих, хто мріє про власну сільську хату, — заздалегідь підготувати достатній бюджет. Вона пояснює, що низька ціна будинку майже завжди означає його поганий технічний стан.

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«Будинок потребує дуже багато фінансових вкладень, особливо якщо це дешевий будинок. Чим нижча ціна — тим гірший стан будинку. Це очевидно. Здоров’я треба також мати чимало», — пояснила Аліна.

За її словами, поєднувати роботу з доглядом за будинком, особливо в теплу пору року, виявилося непросто, адже в селі постійно з’являються нові справи.

Ще один важливий висновок, якого дійшла українка, — не варто очікувати, що всі плани вдасться реалізувати швидко.

«Як би сильно ти не старався, дуже малоймовірно, що за короткий термін ти все виконаєш, що собі запланував. А ще тебе будуть очікувати нові сюрпризи. Це ті плани або факапи, про які ти навіть не підозрював, що вони можуть бути. Ну, і готовим до всього ти теж не можеш бути», — завершила вона.

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