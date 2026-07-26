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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Популярна страва може відправити до лікарні: тисячі людей заразилися паразитом

У США майже дві тисячі людей захворіли під час масштабного спалаху циклоспорозу, який пов’язують із подрібненим салатом у ресторанах Taco Bell.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вірус (ілюстративне фото)

Вірус (ілюстративне фото) / © Unsplash

У США триває розслідування масштабного спалаху циклоспорозу, який уже охопив дев’ять штатів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, захворіли щонайменше 1947 людей, а 98 пацієнтів були госпіталізовані.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували жителям Індіани, Кентуккі, Мічигану, Огайо та Західної Вірджинії не вживати подрібнений салат айсберг, який подавався в ресторанах Taco Bell. Саме цей продукт вважають одним із ймовірних джерел поширення паразита.

Спочатку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) назвало постачальника Taylor Farms імовірним джерелом спалаху, однак згодом відкликало цей висновок. У відомстві заявили, що результати виявилися хибнопозитивними, тому розслідування триває.

Колишній заступник комісара FDA з питань продовольчої політики та реагування Френк Яннас заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння через неефективне управління та нестачу чіткої координації між федеральними органами.

«Ця ситуація викликає багато запитань і наближається до катастрофічного рівня через те, наскільки неефективним було управління на багатьох напрямках», — сказав він у коментарі Politico.

Однією з постраждалих стала Елла-Салоне Джонс, яка після відвідування Taco Bell захворіла на циклоспороз. За її словами, лікування вже коштувало близько 100 тисяч доларів, а лікарі не виписують її через тяжкий стан. Жінка також повідомила, що має п’яту стадію ниркової недостатності.

16 липня Taco Bell повідомила, що добровільно вилучила потенційно заражений салат у закладах окремих штатів та виключила цей інгредієнт із мережі постачання по всій країні до його повної заміни.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції. У 53-річного жителя Стрия діагностували геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яку спричинив хантавірус.

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Дата публікації
Кількість переглядів
415
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