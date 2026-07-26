ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
1 хв

У Мережі виявили фейковий акаунт Драпатого: у Генштабі зробили термінову заяву

Шахраї верифікували фейковий акаунт синьою «галочкою», яка означає офіційне «підтвердження» сторінки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Головком ЗСУ Михайло Драпатий

Головком ЗСУ Михайло Драпатий / © Фото з відкритих джерел

У Мережі X створили фейкову сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій виданню Новинарня.

«Ця сторінка не належить Михайлові Драпатому. Це робота зловмисників. Будьте уважні й довіряйте тільки верифікованим офіційним джерелам», — наголосив він.

Він наголосив, що шахраї навіть верифікували фейковий акаунт синьою «галочкою», купивши її за кошти.

Сторінка Михайла Драпатого створена після призначення головкома на посаду. Перший допис розміщений 22 липня. За декілька днів на ній опубліковано низку дописів. Для правдоподібності шахраї публікують повідомлення начебто від імені Драпатого англійською мовою.

Також у Генеральному штабі наголосили, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є Facebook, Мережа X та навіть Viber.

Фейковий акаунт Драпатого

Фейковий акаунт Драпатого

Нагадаємо, українців попередили про нову схему шахрайства.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie