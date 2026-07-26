У Мережі виявили фейковий акаунт Драпатого: у Генштабі зробили термінову заяву

Головком ЗСУ Михайло Драпатий / © Фото з відкритих джерел

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У Мережі X створили фейкову сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій виданню Новинарня.

«Ця сторінка не належить Михайлові Драпатому. Це робота зловмисників. Будьте уважні й довіряйте тільки верифікованим офіційним джерелам», — наголосив він.

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Він наголосив, що шахраї навіть верифікували фейковий акаунт синьою «галочкою», купивши її за кошти.

Сторінка Михайла Драпатого створена після призначення головкома на посаду. Перший допис розміщений 22 липня. За декілька днів на ній опубліковано низку дописів. Для правдоподібності шахраї публікують повідомлення начебто від імені Драпатого англійською мовою.

Також у Генеральному штабі наголосили, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є Facebook, Мережа X та навіть Viber.

Фейковий акаунт Драпатого

Нагадаємо, українців попередили про нову схему шахрайства.

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