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Курс валют на 16 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 16 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася та становить 44,69 грн. Показники євро та злотого також залишилися незмінні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,69
Курс євро
1 євро — 51,55
Курс злотого
1 польський злотий — 11,97
Як ми писали, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.
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