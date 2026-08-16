Пакунок школяра: як отримати 5 000 грн на підготовку першокласника до школи

Пакунок школяра / © Фото з відкритих джерел

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В Україні діє державна програма «Пакунок школяра», у межах якої родини можуть отримати одноразову виплату 5 000 грн на кожного першокласника. Кошти призначені для підготовки дитини до школи та придбання необхідних речей.

ТСН.ua розповідає, хто може отримати 5 000 грн, як оформити виплату і на що її можна витратити.

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Хто може отримати 5 000 грн

Допомогу можуть оформити батьки або інші законні представники дитини, яка йде до першого класу. Заяву на одну дитину може подати лише один із батьків або законних представників.

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Виплата передбачена на кожного першокласника окремо. Тобто якщо в родині двоє дітей цьогоріч ідуть до першого класу, допомогу призначать на кожну дитину.

Головна умова — інформація про зарахування дитини до першого класу має бути внесена до державного реєстру у сфері освіти, системи АІКОМ 2. Саме ці дані використовуються для підтвердження зарахування.

На що можна витратити «Пакунок школяра»

Отримані 5 000 грн можна використати для придбання речей, необхідних дитині для навчання, зокрема:

шкільного приладдя та канцелярських товарів;

книжок;

дитячого одягу;

взуття.

Програма передбачає придбання передусім товарів українських виробників.

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Розрахуватися коштами можна як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах. Водночас оплата здійснюється лише безготівково.

Як оформити виплату в Дії

Подати заяву можна онлайн через застосунок “Дія». Для цього необхідно мати в застосунку ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер — РНОКПП. Заяву потрібно підписати Дія.Підписом.

Перед оформленням варто перевірити, чи оновлений застосунок до останньої версії.

Щоб подати заяву, потрібно:

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Відкрити в Дії розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра». Обрати дитину, на яку оформлюється допомога. Обрати або відкрити Дія.Картку для отримання виплати. Перевірити зазначені дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Після схвалення заяви 5 000 грн зарахують на Дія.Картку.

Якщо інформація про дитину не відображається у застосунку, батькам потрібно звернутися до школи та перевірити дані про себе і дитину в системі АІКОМ. Після внесення або виправлення інформації дані мають з’явитися в «Дії» протягом тижня.

Як отримати допомогу без Дії

Якщо людина не користується застосунком «Дія» або в ньому немає необхідного біометричного документа, заяву можна подати письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Під час звернення потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП, якщо він є;

документ, що підтверджує повноваження законного представника, якщо це необхідно.

Виплату в такому разі зарахують на картку, яку оформлять за заявою до сервісного центру ПФУ.

Коли потрібно подати заяву

Заяву на отримання «Пакунка школяра» у застосунку Дія потрібно подати до 15 листопада.

Після зарахування коштів їх необхідно використати протягом 180 днів.

Якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території, виплату призначать після повернення в Україну.

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