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ТСН у соціальних мережах

Погода 14 серпня

Погода 14 серпня / © Unsplash

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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55
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Синоптики забили тривогу — на Україну суне небезпека: мапа "червоних" областей та детальний прогноз

Україну 14 серпня охопить потужний антициклон, який майже заблокує опади. Водночас синоптики попереджають про прохолодні ночі та надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У четвер, 14 серпня, в усіх областях України очікується суха та сонячна погода. Погодні умови визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи та охопив своїм впливом більшість європейських країн. Детальний прогноз погоди на 14 серпня — далі.

Прогноз погоди на 14 серпня: детально

Як зазначають в Укргідрометцентрі, атмосферний тиск надалі зростатиме. Завдяки північним потокам прохолодного повітря антициклону та невеликій хмарності повітря вночі відчутно охолоджуватиметься, а вдень встигатиме прогрітися до комфортних значень.

Вологість і температура помітно коливатимуться протягом доби.

За словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон мінімізує шанси на опади:

«Антициклон — а ми ж пам’ятаємо — масштабна область високого атмосферного тиску, коли дощі мають найменше шансів. Так зараз і в Україні».

Впродовж дня 14 серпня температура повітря становитиме +20…+26 °C, у південній частині — +24…+29 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 °C.

Нічні температури будуть суттєво нижчими: загалом по країні прогнозують +8…+13 °C, на півдні — +11…+17 °C, а в північних і західних областях місцями температура впаде до +9…+11 °C.

«А вночі навіть вже витягайте пледи чи й ковдру, мінімально +12 +17, а на півночі та заході подекуди — страшно сказати — +9 +11 градусів!», — зауважує Наталка Діденко.

Вітер очікується північний, зі швидкістю 3–8 м/с. Туманів у прогнозі немає, за винятком можливих надрічкових серпанків.

У Києві 14 серпня очікується суха, сонячна погода без опадів із комфортною денною температурою близько +24 °C.

Також синоптики попереджають про зміну погодних умов і високу пожежну небезпеку. У неділю та понеділок має повернутися 30-градусна спека, однак і вона триватиме недовго.

14 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей України. Відносно безпечно буде на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Київщині, Вінниччині, Донеччині та Луганщині. В усіх інших областях українцям варто бути обережними та не розпалювати вогнища.

Метеозалежність: міф чи справді існує

Нагадаємо, метеозалежність — це науково доведений термін, який описує реакцію організму на різку зміну погоди, коли люди схильні до погіршення самопочуття або загострення хронічних хвороб.

Про це в етері «Київ24» розповіла лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії Олександра Телегузова. За її словами, симптоми виникають через різкі стрибки температури, вологості й атмосферного тиску.

Особливо важко організм переносить перехід від сильної спеки до різкого похолодання. Через розширення судин і втрату рідини та електролітів зменшується об’єм циркулюючої крові, через що навантаження на серце зростає, адже йому доводиться швидко перебудовувати роботу судин.

Через це навіть у зазвичай здорових людей під час спеки можуть з’являтися тахікардія, запаморочення, головний біль або підвищення тиску, що є нормальною реакцією організму на високу температуру.

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