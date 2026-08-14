Білик з Гросу, а Анатоліч із Лободою: хто із зірок породичався та став кумами

Ірина Білик та Аліна Гросу, Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик, Влад Яма та син Анатолія Анатоліча / © Колаж ТСН.ua

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У шоубізнесі кумівство давно стало чимось більшим за формальний статус хрещених батьків. Знаменитості нерідко обирають на цю роль найближчих друзів, колег, партнерів по сцені та людей, із якими роками підтримують тісні стосунки. Подекуди такі зв’язки створюють цілі мережі зіркових родин, де один артист може бути кумом одразу кількох своїх колег.

Причому іноді за статусом кума стоїть багаторічна дружба, а іноді — професійне партнерство, яке з часом переросло в особистий зв’язок. Є й випадки, коли завершення спільної роботи не стало приводом розривати сімейні стосунки.

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Хто з українських знаменитостей став хрещеним батьком чи матір’ю дітей своїх колег, які зіркові дружби переросли у кумівство та хто з артистів має найбільше таких зв’язків — розповідає редакція сайту ТСН.ua.

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Світлана Лобода та Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч та Світлана Лобода

Своє зіркове кумівство мають і Світлана Лобода з Анатолієм Анатолічем. Співачка є хрещеною матір’ю старшої доньки телеведучого Аліси.

Колись вони були близькими друзями, а Лобода залишалася важливою людиною в родині ведучого. Однак після початку повномасштабної війни контекст навколо артистки став набагато складнішим.

До 2022 року Лобода багато років будувала кар’єру в Росії. Після початку великої війни вона заявила про підтримку України, почала допомагати українцям та військовим і поступово дистанціювалася від російського шоубізнесу.

Анатолій Анатоліч при цьому публічно захищав куму від критики. Саме ця позиція ведучого свого часу викликала неоднозначну реакцію частини української аудиторії.

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Анатолій Анатоліч з родиною та Світлана Лобода / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ірина Білик та Аліна Гросу

Ірина Білик та Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Серед найсвіжіших зіркових кумівств — Ірина Білик та Аліна Гросу. У травні 2026 року Гросу охрестила свого первістка Марка-Ґабріеля, а хрещеною мамою хлопчика стала Білик. Співачки багато років підтримують близькі стосунки, а сама Білик називала Гросу своєю «хрещеницею в українському шоубізнесі».

Втім, святкова подія швидко опинилася в центрі уваги через місце проведення та присутність священнослужителя. Хрестини відбулися у Чернівцях, у храмі, який має особливе значення для родини Гросу. За даними українських медіа, обряд проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями, через що в мережі розгорілася хвиля критики та обговорень щодо належності храму до УПЦ МП.

Додаткову увагу привернув і чоловік Аліни Гросу — російський актор Роман Полянський, який був присутній на хрестинах. Його присутність також згадували українські медіа, висвітлюючи подію.

Ірина Білик на хрестинах з малюком / © пресслужба Аліни Гросу

Влад Яма та Анатолій Анатоліч

Влад Яма та Анатолій Анатоліч

Ще один кум Анатолія Анатоліча — хореограф Влад Яма.

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Він став хрещеним батьком молодшої доньки ведучого Лоліти. Так у родині Анатоліча з’явилося одразу двоє відомих представників українського шоубізнесу як хрещених батьків його дітей.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення Яма опинився в центрі окремої суспільної дискусії. Хореограф разом із родиною виїхав до США та відтоді залишається там і майже не говорить про війну на Батьківщині.

Його рішення регулярно критикують в українському інформаційному просторі. Тому колись звичайна історія про дружбу двох телевізійних знаменитостей сьогодні має зовсім інший контекст.

Ксенія Мішина та Наталка Денисенко

Наталка Денисенко і Ксенія Мішина

Не всі зіркові кумівства пов’язані з політикою чи Росією.

Акторка Ксенія Мішина стала хрещеною матір’ю сина Наталки Денисенко та Андрія Федінчика — Олександра.

Дві акторки тривалий час перебували в одному професійному середовищі, разом знімалися та підтримували дружні стосунки.

Наталка Денисенко і Ксенія Мішина / © instagram.com/natalka_denisenko

Втім, їхні імена періодично опинялися в центрі обговорень через професійні та публічні суперечки. Зокрема, увагу аудиторії привертали питання непорозумінь після розлучення Наталки та її окремих інтерв’ю.

Настя Каменських та Алла Кудлай: хрещена, яка дружила з мамою співачки

Алла Кудлай і Настя Каменських

Зовсім інша історія — у Насті Каменських.

Її хрещеною матір’ю є народна артистка України Алла Кудлай. При цьому зв’язок між родинами виник задовго до того, як Каменських стала знаменитою.

Кудлай та мама Насті Лідія Каменських разом працювали в хорі імені Григорія Верьовки, гастролювали, жили в одній кімнаті та багато років підтримували близьку дружбу. Зрештою вони стали кумами.

Алла Кудлай неодноразово розповідала про свою похресницю та зізнавалася, що стежить за її творчістю. Щоправда, останніми роками їхні стосунки також опинялися під увагою через мовне питання та позицію Каменських.

Алла Кудлай і Настя Каменських з мамою / © instagram.com/kamenskux

Наталка Карпа та Тарас Тополя

Наталка Карпа та Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Ще одна історія зіркового кумівства пов’язана зі співачкою Наталкою Карпою та лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.

Музикант є близьким другом Євгена Терехова, відомого як «Титановий Джек», військового та захисника України. Саме через цю дружбу у 2019 році Тополя породичався з Тереховим та Наталкою Карпою.

Для співачки це кумівство стало значно більшим, ніж просто формальні хрестини. Карпа розповідала, що Тарас Тополя став для неї близькою людиною та був поруч у важливі моменти її життя.

Віталій Козловський та Юла, дружина Анатолія Анатоліча

Віталій Козловський та Юла (дружина Анатолія Анатоліча) / © instagram.com/vkozlovsky_music

Серед українських зірок, які стали кумами, — і Віталій Козловський із дружиною Юлією Бакуменко.

Їхня родина породичалася з дружиною Анатолія Анатоліча, піарницею Юлією «Юлою» Бойко. Вона стала хрещеною матір’ю сина Козловського Оскара.

Ця історія цікава ще й тим, що згодом професійні стосунки між Юлою та артистом припинилися. Вона повідомила про завершення співпраці з Козловським, однак особистий зв’язок залишився.

Юла продовжила залишатися хрещеною матір’ю Оскара та подругою родини. Тобто завершення професійного партнерства не означало розриву особистих стосунків.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч / © instagram.com/liliya_rebryk

У березні 2024 року родина Лілії Ребрик та Андрія Дикого стала більшою — у подружжя народилася третя донька Аделіна.

Хрещеним батьком дівчинки став телеведучий Анатолій Анатоліч. Для Ребрик та Анатоліча це не просто формальне кумівство. Вони давно знайомі завдяки спільній роботі на телебаченні та підтримують дружні стосунки.

Цікаво, що Анатоліч узагалі має чимало зіркових кумівських зв’язків. Тож у його випадку можна говорити буквально про цілу мережу зіркового кумівства.

Світлана Тарабарова та Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ще один приклад близької дружби, яка переросла у родинний зв’язок, — Світлана Тарабарова та Соломія Вітвіцька.

У 2018 році співачка вперше стала мамою — у неї та її чоловіка Олексія Бондаря народився син Іван.

Хрещеною мамою хлопчика стала телеведуча Соломія Вітвіцька, яка давно дружить із Тарабаровою. Зірки неодноразово демонстрували свою близькість публічно: разом проводили час, відпочивали та вітали одна одну з важливими подіями.

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

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