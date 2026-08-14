Трамп запровадив 100% мита на дрони: під удар потрапили навіть країни-союзниці США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників та комплектуючих до них.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

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У документі зазначається, що рішення пов’язане із загрозами національній безпеці США, які виникають через залежність від іноземних виробників дронів та компонентів.

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«Президент Дональд Трамп підписав Прокламацію для подолання загрози національній безпеці, яку становить імпорт дронів та комплектуючих до них, зокрема шляхом зміцнення американської індустрії безпілотників і ланцюгів їхнього постачання. Дрони є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США. Виробництво дронів у США потребує швидкого розширення для гарантування національної та економічної безпеки країни», — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Трампа, для безпілотників, характеристики яких Вашингтон вважає особливо небезпечними для національної безпеки, встановлюється 100% мито.

До цієї категорії, зокрема, потрапляють апарати з максимальною злітною масою понад 25 кг і тепловізійними можливостями. Також під дію підвищеного тарифу підпадатимуть док-станції та критично важливі компоненти.

Для менших дронів та іншої продукції, яка не має характеристик, безпосередньо пов’язаних із національною безпекою, передбачено 25% мито.

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Водночас для частини союзників США діятимуть пільгові ставки. Вони застосовуватимуться за умови, що основна частина апаратного та програмного забезпечення, а також технологій походить із відповідної країни або Сполучених Штатів.

Зокрема, для Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну встановлено мито у розмірі 15%. Для Великої Британії ставка становитиме 10%.

Нові тарифи почнуть діяти через 21 день після підписання відповідної прокламації.

Для менш чутливих компонентів і продукції, щодо якої профільні американські відомства погодять спеціальні винятки, передбачено перехідний період тривалістю 180 днів.

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Крім того, міністр торгівлі США отримав повноваження запустити програму повернення виробництва до країни. Йдеться про підтримку компаній, які вкладатимуть кошти у виробництво безпілотників та їхніх комплектуючих безпосередньо на території США.

У Білому домі наголосили, що розслідування, проведене міністром торгівлі Говардом Латніком, виявило значні ризики через залежність американського комерційного та військового секторів від іноземних компонентів для БпЛА.

За висновками американської адміністрації, така залежність створює вразливості у сфері кібербезпеки та становить загрозу національній безпеці США.

Раніше повідомлялося, що німецькі виробники зброї створюють спільні підприємства з українськими компаніями, зокрема для розвитку виробництва дронів-перехоплювачів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що скорочення американських запасів озброєння пов’язане з масштабним постачанням зброї Україні за його попередника Джо Байдена.

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