Фірма з Австрії постачала РФ засоби для виробництва ракет: викрито цілу мережу

Поліція Австрії / © Associated Press

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В Австрії розкрили схему постачання до Росії підсанкціонованого обладнання для виробництва ракет та винищувачів.

Управління держбезпеки та розвідки Австрії (DSN) розкрило міжнародну схему, за допомогою якої російські виробники озброєнь отримували обладнання в обхід санкцій Євросоюзу, повідомило МВС країни.

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У центрі розслідування була віденська компанія, створена спеціально для закупівлі підсанкційної продукції на користь оборонного сектора Росії — зокрема, верстатів з ЧПУ та спеціального інструменту для металообробки. Для маскування реальних маршрутів використовувалася міжнародна мережа, що складається з фіктивних структур у Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві.

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Ця продукція застосовувалася, крім іншого, при виробництві двигунів до крилатих ракет та бойових літаків, а також для збирання інших видів військової техніки.

Закупівлі для російських військових споживачів велися ще з 2019 року. Після посилення обмежень ланцюжка поставок почали оформляти через треті країни, зокрема Гонконг та Туреччину. З 2022 року вдалося довести факт відвантажень підприємствам ВПК РФ на загальну суму понад 3,3 млн євро. Виручка, отримана австрійською юрособою, склала понад 700 тис. євро.

Ще 13 травня було затримано 28-річного керуючого директора та співвласника компанії, громадянина Білорусі. Водночас силовики вилучили підсанкційне металообробне обладнання та спецінструмент на суму близько 140 тис. євро. Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Відні викрито агентурну мережу Путіна: щонайменше 20 із 117 російських «дипломатів», акредитованих в Австрії, мають прямі зв’язки з російськими спецслужбами.

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