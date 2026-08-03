Зеленський ввів нові санкції проти виробників зброї РФ: хто потрапив до списку

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній та людей, які допомагають російській армії обходити обмеження і постачають обладнання для її військової промисловості.

Про це повідомили на сайті президента України.

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Україна запровадила санкції проти компаній — хто увійшов до списку

Під нові обмеження потрапили 23 компанії та 20 пов’язаних із ними фізичних осіб. Усі вони забезпечують діяльність російського ВПК і силових структур.

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Зокрема, до списку увійшли:

«Кідма Тек» — підприємство, що виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, а також здійснює ремонт авіаційних і протитанкових керованих ракет.

Завод імені Морозова (у структурі підсанкційного «Ростєха») — виготовляє вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, постачаючи твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М».

«Спецелектронкомплект» — компанія, залучена до виробництва керованих авіаційних ракет.

«Аурум» — підприємство, що постачає системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотники для російських окупантів.

Крім того, санкції зачепили російські IT-підприємства, які розробляють цифрові рішення та програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

«Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні», — зазначив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що попри використання Росією балістичних ракет у війні проти України, частина виробників цієї зброї досі не потрапила під санкції. Зеленський закликав союзників діяти швидше.

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Також ми писали, що Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості дипломатичного тиску та санкцій з боку партнерів.

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