Зеленський назвав Україну гарантом незалежності країн колишнього СРСР

«Пазл Путіна»: Зеленський про роль України для незалежності сусідів

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Головною метою Путіна є відновлення радянської імперії, а ключовим елементом цього задуму є підкорення України. Стійкість України та її присутність у регіоні захищає суверенітет усіх інших пострадянських держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з послами України.

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«Пазл Путіна — повернутися до того, що вже розпалося. Чим сильніші, чим незалежніші країни з колишнього Радянського Союзу, тим йому буде складніше. В цьому пазлі ключовою є Україна. Він хоче зламати нас. Якщо б йому вдалося, то з іншими країнами пострадянського часу й простору було б легше — при повній повазі до всіх країн. Всі це знають і високо оцінюють вклад України, такий дороговартісний, своїми життями, в незалежність інших держав», — сказав Зеленський.

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За його словами, Київ активно відновлює та будує сильні дипломатичні відносини з регіональними партнерами.

Зокрема, Україна послідовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет Азербайджану, а також цього року відновила активні контакти з Вірменією після багаторічної паузи.

«Присутність України сьогодні в просторі колишніх радянських країн — це незалежність цих країн. Я запрошений, наприклад, на День незалежності Молдови. Дуже важливо для нас підтримувати такі відносини, і я пишаюся, що ми їх будуємо такими», — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що попри використання Росією балістичних ракет у війні проти України, частина виробників цієї зброї досі не потрапила під санкції.

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