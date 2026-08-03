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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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163
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Зеленський назвав Україну гарантом незалежності країн колишнього СРСР

Зеленський наголосив, що боротьба українського народу проти агресії РФ є головним гарантом незалежності та суверенітету всіх країн пострадянського простору.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Пазл Путіна»: Зеленський про роль України для незалежності сусідів

«Пазл Путіна»: Зеленський про роль України для незалежності сусідів

Головною метою Путіна є відновлення радянської імперії, а ключовим елементом цього задуму є підкорення України. Стійкість України та її присутність у регіоні захищає суверенітет усіх інших пострадянських держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з послами України.

«Пазл Путіна — повернутися до того, що вже розпалося. Чим сильніші, чим незалежніші країни з колишнього Радянського Союзу, тим йому буде складніше. В цьому пазлі ключовою є Україна. Він хоче зламати нас. Якщо б йому вдалося, то з іншими країнами пострадянського часу й простору було б легше — при повній повазі до всіх країн. Всі це знають і високо оцінюють вклад України, такий дороговартісний, своїми життями, в незалежність інших держав», — сказав Зеленський.

За його словами, Київ активно відновлює та будує сильні дипломатичні відносини з регіональними партнерами.

Зокрема, Україна послідовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет Азербайджану, а також цього року відновила активні контакти з Вірменією після багаторічної паузи.

«Присутність України сьогодні в просторі колишніх радянських країн — це незалежність цих країн. Я запрошений, наприклад, на День незалежності Молдови. Дуже важливо для нас підтримувати такі відносини, і я пишаюся, що ми їх будуємо такими», — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що попри використання Росією балістичних ракет у війні проти України, частина виробників цієї зброї досі не потрапила під санкції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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