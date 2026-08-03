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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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68
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Забрав сина з тренування й зупинився на АЗС: РФ убила рятувальника та його 8-річного сина під Кривим Рогом

Унаслідок атаки РФ по АЗС загинув пожежник з Херсонщини та його 8-річний син-футболіст.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по АЗС на Криворіжжі

Удар по АЗС на Криворіжжі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Внаслідок російського удару по автозаправній станції у Широківській громаді під Кривим Рогом загинули 42-річний рятувальник Едуард Разлог та його 8-річний син Максим. Трагедія сталася 3 серпня, коли батько забрав дитину з футбольного тренування.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Херсонській області та у пресслужбі Академії ФК «Кривбас».

У момент влучання ворожого БПЛА 42-річний Едуард Разлог та його син Максим перебували на АЗС. Батько щойно забрав дитину після чергового заняття в Академії футбольного клубу «Кривбас».

«Ще цієї неділі Максим грав за команду та забив два голи», — згадує тренер хлопчика Сергій Довгий.

«Він у команді тренується десь пів року. Хороший хлопчик, активний. Їздили на тренування з Великої Олександрівки. У неділю на гру приїхав, забив два голи. Сьогодні з батьком поверталися з тренування. Мені тренер його з Великої Олександрівки зателефонував Сергій Міщук, сказав, що таке сталося. І потім ще його мама телефонувала», — додав тренер Сергій Довгий у коментарі «Суспільному».

Що відомо про загиблих:

  • Едуард Разлог (42 роки) — сержант служби цивільного захисту, старший пожежний-рятувальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го загону ГУ ДСНС Херсонщини. Присвятив себе службі з травня 2024 року. У момент обстрілу перебував у відпустці.

  • Максим Разлог (8 років) — вихованець Академії ФК «Кривбас», юний та перспективний спортсмен.

У ДСНС Херсонщини підкреслили, що Едуард Разлог був надійним товаришем і мужнім колегою, який завжди сумлінно виконував свій обов’язок.

Раніше повідомлялося, що усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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