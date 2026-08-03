Вгатили під час розмінування: росіяни прицільно атакували саперів

Росіяни атакували саперів / © ДСНС

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У Запоріжжі під підступну атаку російських військ потрапила група саперів ДСНС. Вони саме виконували завдання з розмінування території. Росіяни прицільно атакували саперів.

Про це повідомили у ДСНС Запоріжжя.

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Росіяни атакували саперів ДСНС у Запоріжжі: подробиці

Унаслідок прицільної атаки відомо, що поранення дістали двоє надзвичайників. За інформацією рятувальної служби, медики негайно надали постраждалим саперам необхідну допомогу.

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«Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей», — наголосили в ДСНС.

У ДСНС також опублікували фото понівеченої автівки саперів. У ній наскрізна діра, ймовірно, від влучання дрона.

© ДСНС

Росіяни тероризують Запоріжжя

Нагадаємо, російські окупанти суттєво інтенсифікували обстріли Запоріжжя та змінили тактику, збільшивши використання безпілотників та КАБів. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, це пов’язано з перегрупуванням на цей напрямок ворожого підрозділу, який раніше систематично тероризував Херсонщину.

Окрім FPV-дронів та керованих авіабомб, ворог почав застосовувати дрони типу «Молнія» з елементами штучного інтелекту, для знешкодження яких українські військові зараз шукають ефективні засоби.

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Основними цілями атак залишаються цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти паливно-енергетичного сектору. Для захисту регіону на лікарні, школи, соцзаклади та адмінбудівлі наносять захисну бронеплівку, а також розгортають антидронові сітки.

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