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Вгатили під час розмінування: росіяни прицільно атакували саперів
У Запоріжжі під російський удар потрапили сапери ДСНС, які виконували завдання з розмінування. Внаслідок атаки поранено двох надзвичайників. Обставини удару уточнюються.
У Запоріжжі під підступну атаку російських військ потрапила група саперів ДСНС. Вони саме виконували завдання з розмінування території. Росіяни прицільно атакували саперів.
Про це повідомили у ДСНС Запоріжжя.
Росіяни атакували саперів ДСНС у Запоріжжі: подробиці
Унаслідок прицільної атаки відомо, що поранення дістали двоє надзвичайників. За інформацією рятувальної служби, медики негайно надали постраждалим саперам необхідну допомогу.
«Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей», — наголосили в ДСНС.
У ДСНС також опублікували фото понівеченої автівки саперів. У ній наскрізна діра, ймовірно, від влучання дрона.
Росіяни тероризують Запоріжжя
Нагадаємо, російські окупанти суттєво інтенсифікували обстріли Запоріжжя та змінили тактику, збільшивши використання безпілотників та КАБів. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, це пов’язано з перегрупуванням на цей напрямок ворожого підрозділу, який раніше систематично тероризував Херсонщину.
Окрім FPV-дронів та керованих авіабомб, ворог почав застосовувати дрони типу «Молнія» з елементами штучного інтелекту, для знешкодження яких українські військові зараз шукають ефективні засоби.
Основними цілями атак залишаються цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти паливно-енергетичного сектору. Для захисту регіону на лікарні, школи, соцзаклади та адмінбудівлі наносять захисну бронеплівку, а також розгортають антидронові сітки.