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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Чоловік запхав померлу матір у морозильну камеру, щоб отримувати пенсію

У Великій Британії 60-річного чоловіка засудили до двох років і чотирьох місяців ув’язнення за те, що він майже три роки ховав тіло своєї померлої 89-річної матері в морозильній камері у вітальні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Чоловік запхав померлу матір у морозильну камеру, щоб отримувати пенсію

© pixabay.com

У Великій Британії чоловіка ув’язнили після того, як він майже три роки зберігав свою померлу матір у морозильній камері, продовжуючи отримувати від неї понад 78 000 фунтів стерлінгів допомоги (понад 4,5 млн грн).

Про це пише Daily Star.

60-річний Крістофер Філліпс раніше визнав, що перешкоджав законному та гідному похованню 89-річної Сільвії Філліпс.

Суду повідомили, що Філліпс звільнився з роботи, щоб стати повноцінним доглядачем за своєю матір’ю за кілька місяців до її смерті 8 березня 2023 року.

Після її смерті, причина якої залишається невстановленою, відповідач придбав морозильну камеру та використовував її для зберігання її тіла у вітальні їхнього будинку.

Тіло було загорнуте в плед з леопардовим принтом із трояндами та вітальною листівкою з написом «Мамі від Крістофера та Тіни»

Після смерті матері Філліпс отримав загалом 78 190,92 фунтів стерлінгів допомоги. У понеділок суд виніс Філліпсу покарання у вигляді двох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Італії пенсіонер збудував фальшивий римський амфітеатр і заробляв на туристах 20 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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