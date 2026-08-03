Чоловік запхав померлу матір у морозильну камеру, щоб отримувати пенсію

© pixabay.com

Реклама

У Великій Британії чоловіка ув’язнили після того, як він майже три роки зберігав свою померлу матір у морозильній камері, продовжуючи отримувати від неї понад 78 000 фунтів стерлінгів допомоги (понад 4,5 млн грн).

Про це пише Daily Star.

Реклама

60-річний Крістофер Філліпс раніше визнав, що перешкоджав законному та гідному похованню 89-річної Сільвії Філліпс.

Реклама

Суду повідомили, що Філліпс звільнився з роботи, щоб стати повноцінним доглядачем за своєю матір’ю за кілька місяців до її смерті 8 березня 2023 року.

Після її смерті, причина якої залишається невстановленою, відповідач придбав морозильну камеру та використовував її для зберігання її тіла у вітальні їхнього будинку.

Тіло було загорнуте в плед з леопардовим принтом із трояндами та вітальною листівкою з написом «Мамі від Крістофера та Тіни»

Після смерті матері Філліпс отримав загалом 78 190,92 фунтів стерлінгів допомоги. У понеділок суд виніс Філліпсу покарання у вигляді двох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Реклама

Раніше ми писали, що в Італії пенсіонер збудував фальшивий римський амфітеатр і заробляв на туристах 20 років.

Новини партнерів