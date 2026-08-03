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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Мільйонні «відкати» на крові бюджету: СБУ викрила топпосадовця Хмельницької ОВА

Розслідування встановило, що розмір «відкату», котрий отримував чиновник, становив 5% від загальної вартості угоди.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Затримання заступника Хмельницької ОВА

Затримання заступника Хмельницької ОВА / © СБУ

Заступник голови Хмельницької ОВА отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг. Його затримали Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як діяла схема із «відкату»

Розслідування з’ясувало, що розмір «відкату», котрий отримував чиновник, становив 5% від загальної вартості угоди. За цю суму він гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт.

Окрім того, у СБУ встановили, що до схеми він залучив керівника профільної держустанови.

Співробітники СБУ задокументували, як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн гривень хабара і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Які звинувачення висунуті посадовцю та його спільнику

Учасникам «схеми» повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це:

▪️ ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище);
▪️ ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП викрили посадовця, який вимагав 2,2 млн дол. від забудовника за право зводити житло для військових у Львові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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