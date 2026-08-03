Більше ніж мачо: 9 найкращих фільмів з Антоніо Бандерасом

© Associated Press

Реклама

Вже кілька десятиліть він залишається справжнім улюбленцем публіки, майстерно поєднуючи в собі пристрасну іспанську харизму, витончений шарм та рідкісну акторську сміливість. За свою яскраву кар’єру Антоніо Бандерас пройшов шлях від нішевих європейських стрічок до голлівудських блокбастерів. Він здатен однаково органічно тримати в руках шпагу легендарного Зорро, рятувати світ у дитячій шпигунській франшизі, заглиблюватися у найтемніші куточки людської душі в авторському кіно чи… майстерно відкривати устриці у сонячному курортному ресторані. Талант цього актора справді не знає жанрових обмежень, а кожна нова роль дивує глибиною та переконливістю, тож пропонуємо добірку найвидатніших кіноробіт Антоніо Бандераса, які обов’язково варто побачити.

«Біль та слава» (2019)

Це справжня вершина багаторічного творчого партнерства Антоніо Бандераса й культового іспанського режисера Педро Альмодовара, які колись разом починали шлях до міжнародного визнання. У цій напрочуд тонкій і відвертій стрічці Альмодовар довірив Бандерасу втілити фактично самого себе — режисера Сальвадора Мальо, чий внутрішній світ, звички та душевні терзання є прямим відображенням життя самого постановника.

Реклама

За сюжетом, старий і хворий кінематографіст опиняється в глибокій творчій кризі, через що починає мандрувати лабіринтами власних спогадів: від бідного дитинства в яскравому іспанському селі та першого кохання у мадридському передмісті до болісних розривів і пошуків розради у мистецтві. Несподівані зустрічі з людьми з минулого допомагають герою примиритися з власними травмами та знову віднайти смак до життя. Ця робота принесла Бандерасу заслужену номінацію на «Оскар» і вкотре довела, що під гарячим образом голлівудського мачо ховається драматичний актор колосальної глибини та вразливості.

Реклама

«Хороша погана дівчинка» (2024)

У провокаційному еротичному трилері «Хороша погана дівчинка» Бандерас грає чоловіка успішної і впливової леді-бос (Ніколь Кідман), яка зраджує йому, закрутивши пристрасний та небезпечний БДСМ-роман з молодим амбітним стажером. Режисерка Галіна Рейн створила глибоку та зухвалу психологічну драму про владу, приховані бажання й руйнівні наслідки подвійного життя, а Бандерас майстерно втілив образ чоловіка, який попри все намагається зберегти шлюб.

«Спокуса» (2001)

Тут Бандерас зіграв чи не найпалкішу і найчуттєвішу роль у своїй кар’єрі, де його природний шарм і темперамент розкриваються на повну потужність. Події відбуваються наприкінці XIX століття на Кубі, де багатий купець Луїс (Бандерас) одружується з американкою Джулією (Анджеліна Джолі), з якою до цього був знайомий лише за листуванням. Проте згодом з’ясовується, що за образом скромної жінки ховається загадкова авантюристка, яка втягує героя у вир небезпечних інтриг, обману та божевільної пристрасті, де межа між щирим коханням і зрадою стає абсолютно невидимою.

Головною окрасою стрічки є вибуховий дует Бандераса та Джолі, які на момент знімання перебували на піку своєї голлівудської слави. Їхня акторська хімія на екрані буквально висікає іскри, перетворюючи спільні епізоди на напружену психологічну гру, повну чуттєвості та драматичної сили.

«Шкіра, у якій я живу» (2011)

Знову об’єднавшися з режисером Педро Альмодоваром після багаторічної перерви, Бандерас створив абсолютно несподіваний і моторошний образ. Актор грає доктора Роберта Ледгарда — геніального пластичного хірурга, який одержимий ідеєю створити революційну штучну шкіру, здатну витримувати будь-які пошкодження. Проте за цим медичним проривом ховається страшна таємниця: у своєму розкішному заміському маєтку лікар утримує молоду жінку, яка стала головним об’єктом його етично заборонених та жорстоких експериментів.

Реклама

Ця напрочуд стильна, темна і шокувальна стрічка тримає в напрузі до останньої хвилини, майстерно переплітаючи елементи психологічного трилера, готичного жаху та заплутаної драми про помсту і втрату. Бандерас тут геть позбавлений своєї звичної теплоти й героїчного шарму — натомість, його персонаж холодновірний, небезпечний та глибоко надломлений зсередини.

«Одного разу в Мексиці» (2003)

Цей масштабний екшен завершує знамениту «мексиканську трилогію» Роберта Родрігеса, яка стартувала з ультрадешевого незалежного хіта «Музикант» (1992) та вибухового блокбастера «Відчайдушний» (1995). У цій заключній частині Антоніо Бандерас знову повертається до свого легендарного образу Ель Маріачі — похмурого, вправного музиканта-месника, чий знаменитий гітарний футляр знову доверху набитий смертоносною зброєю. За сюжетом, змучений минулими трагедіями й самотністю герой виходить із тіні, коли корумпований і цинічний агент ЦРУ (Джонні Депп) наймає його для порятунку президента Мексики, проти якого готують державний переворот наркобарон та продажний генерал. Водночас у Маріачі є й власні особисті рахунки з кривдниками.

Стрічка підкуповує неймовірно зірковим і колоритним акторським складом: окрім Бандераса та Деппа, тут задіяні Сальма Гаєк, Віллем Дефо, Міккі Рурк, Єва Мендес і навіть попспівак Енріке Іглесіас у ролі завзятого контрабандиста зброї.

«Маска Зорро» (1998)

Блискуча шпага, шалений шарм та народження легенди: все це — «Маска Зорро». За сюжетом, дон Дієго де ла Вега (Ентоні Гопкінс), який старіє, бере під своє крило зухвалого вуличного бідняка Алехандро Мурр’єту (Бандерас), щоб виховати з нього нового Зорро — таємничого «месника у масці». Ця розкішна, видовищна і сповнена гумору стрічка приваблює фантастичною хімією між Бандерасом і неперевершеною Кетрін Зетою-Джонс, яка грає дочку Дієго, а також карколомними трюками та чистим духом класичного пригодницького кіно.

Реклама

«Діти шпигунів» (2001)

У цьому сімейному пригодницькому блокбастері Бандерас грає турботливого батька (й водночас колишнього супершпигуна) Грегоріо Кортеса. За сюжетом, коли подружжя секретних агентів (Бандерас та Карла Гуджино) потрапляє в полон до підступного лиходія, їхнім дітям доводиться терміново опанувати футуристичні шпигунські гаджети та вирушити на небезпечну рятувальну місію. Режисер Роберт Родрігез створив яскравий, винахідливий і динамічний фільм, наповнений вигадками і дитячим захватом, де Бандерас із неймовірним задоволенням демонструє свою комедійну харизму й самоіронію, доводячи, що його зірковий шарм має органічний вигляд як у дорослих екшенах, так і в теплих сімейних стрічках.

«Пригоди Паддінгтона в Перу» (2024)

І ось ще один сімейний фільм з Бандерасом, у якому актор із задоволенням демонструє свій комедійний талант. У теплій і яскравій пригодницькій стрічці улюблений британський ведмідь разом з родиною Браунів вирушає на свою історичну батьківщину. А Антоніо Бандерас яскраво втілює колоритного, харизматичного (і підступного) капітана Гантера Кабота, який супроводжує героїв у їхній захопливій експедиції перуанськими джунглями — у пошуках легендарного Ельдорадо і зниклої тітоньки Паддінгтона, ведмедиці Люсі.

«Тоні» (2026)

У біографічній драмі про знаменитого американського шеф-кухаря Ентоні Бурдена режисер Метт Джонсон і студія А24 пропонують незвичний і захопливий погляд на жанр байопіку. Вони зосереджуються лише на одному, але переломному моменті з життя Бурдена. А саме — літі 1975 року в мальовничому містечку Провінстаун, де 19-річний, амбітний та водночас непевний у собі Тоні (Домінік Сесса) випадково потрапляє у вир гамірної ресторанної кухні.

Бандерас грає тут досвідченого, мудрого та суворого шеф-кухаря, який бере юного Бурдена під своє крило й стає для нього важливим наставником. Бандерас привніс у цей образ не лише драматичну глибину, а й непідробну пристрасть до гастрономії (адже в реальному житті актор чудово розуміється на кулінарії та має власні ресторани). Він майстерно показав людину, яка вчить Тоні головному: талант без дисципліни нічого не вартий. Ну і заразом — відкриває цікаві кулінарні секрети. Які саме? Дізнаємося у кіно вже від 20 серпня, коли «Тоні» вийде в українських кінотеатрах.

Новини партнерів